77%港人有採取行動財務及健康管理　最關注係...

宏利最新調查發現，亞洲各地已為應付疫情的長遠影響作出準備，而港人亦開始加強財務及健康管理，並較着重退休籌劃。

面對新冠病毒，港人已着手提升個人整體健康。調查顯示，77%受訪港人表示有採取行動應對疫情，42%表示這些行動包括更有規律地做運動；約90%會自我監察健康狀況，而在受訪的四個已發展市場(中國內地、香港、日本和新加坡)當中，港人最關注個人體重，佔約62%。55%港人表示疫情出現後，退休籌劃變得更為重要。港人對退休籌劃高度重視，與他們更關注個人資產狀況息息相關。在香港，59%受訪者表示擔心個人資產水平會因為疫情而下降。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，港人不僅對身體健康及財務管理有更長遠的打算，還會坐言起行。

此外，調查發現港人對購買保險的興趣有所增加。儘管香港保險滲透率高，仍有58%受訪者表示有意在未來6個月購買新的保障。受訪港人尤其感興趣的是危疾、醫療及儲蓄產品。37%受訪港人表示較喜歡使用手機應用程式等電子渠道管理保單，包括索償和付款。調查並顯示未來6個月有意購買保險的受訪者當中，77%已聯絡保險代理人。

《宏利亞洲康健調查》以網上問卷形式進行，對象為亞洲區內持有保單或未來6個月內擬購買保險的人士，覆蓋中國內地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南等8個亞洲市場，共有3,946名25歳或以上人士於2020年11月受訪，香港市場佔408人。