美國經濟有過熱之虞？拜登政府少理繼續放水…

拜登政府上任以來的最初幾周全心投入於更大力度的財政紓困，對於經濟可能因此過熱的警告置之不理。分析指出，如果拜登堅持這條道路，或將標誌着2008年金融危機以來重大政策反思的另一個里程碑。

拜登的1.9萬億美元援助計劃將是美國歷史上第二大聯邦現金注資，僅次於去年的《關愛法案》，但前法案推出時正值疫情剛爆發，當時美國即將面臨幾十年來最嚴重的衰退。而正在醞釀的新一輪財政紓困將支持的是已很大程度上作出反彈的經濟。

數以百萬計的美國人，特別是低收入人群，仍在遭受經濟衰退的影響，這就是為甚麼政府說新一輪整治措施至關重要的原因。但是總的數字表明，商品和服務產出與疫情爆發前水平相差並非太遠，部分原因是上一次紓困措施中發給國民的資金尚未用完。

有指疫苗的推出可能很快會使美國人更容易花完這些紓困金，當他們這樣做時，某種形式的通脹也不會太遠了。在不久前，通脹是一個能引起警鈴大作的問題。幾十年來，美國經濟的管理者們一直對通脹抱持謹慎的態度。聯儲局擔心物價隨時可能飆升，預算官員擔心赤字失控，並使利率飆升。政府和央行都長期保持警惕，隨時準備通過更嚴格的政策來抵禦此類威脅。

1980年以來美國經濟四分之三時間的增速都低於潛在增長率，而且根據國會預算辦公室的數據，經濟增長也愈來愈不均衡。

自從爆發金融危機且隨之而來的經濟復甦緩慢後，政策制定者和經濟學家們慢慢改變了想法。事實上，他們已經決定，把所有彈藥用來解決當前問題要比為明日未雨綢繆更有意義。

外媒引述高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，在2009年當局推出積極刺激政策時就有很多人大喊「狼來了」，亦有很多人擔心通脹率會大幅升高，也許會出現貨幣貶值以及許多相當危言聳聽的情況，結果這些預測沒有一個成真。

他認為，這正是美國政府準備「全力以赴」實施刺激方案的原因之一，之前的試驗被證明是成功的，所以拜登沒有「踩煞車」的理由。他確實認為有財政局限，但還沒那接近那個階段，還有很大的增長空間。從某些方面來看，美國經濟遠未完成復甦。

截至上月，美國就業人數比2020年2月減少近1,000萬。投資銀行--摩根士丹利表示，鑑於失業人數居高不下，而政府承諾致力於消除不平等現象，短期內料不會撤銷財政支持。該行認為，拜登政府和聯儲會現在都抱有「高壓經濟」的目標，即要把低收入人群拉回就業崗位，不達目的就「不鬆開油門」 。

大摩將這種做法與十年前進行了對比，當時的財政緊縮開始時失業率仍接近10%，聯儲局在失業率達到6.9％(高於當前水平)時開始削減債券購買規模。但是，目前雖然勞動力市場復甦滯後，商品和服務的生產已經朝向疫情爆發前的高峰，預計6月產值將達到疫情前水平，然後超過它。

美國家庭儲蓄去年激增，額外的救濟金彌補了數百萬美國人的收入損失，而防疫封鎖令消費者缺乏花錢之處。放眼望去皆泡沫 投資者該怎麼做，繼續「買」可能是唯一選擇。

認為經濟過熱看法的人士認為，上述所有因素會導致經濟達到「易燃」水平，而拜登還要向其中投入1.9萬億美元刺激措施，令人擔心保住職位的人會拿到他們本來並非真正需要的紓困款，這些錢會被用於金融市場投資，助長GameStop Corp.等股票的泡沫。

其他人則引用了一種被稱為產出缺口的指標，即經濟實際產值與可持續的最大產值水平之間的差異。國會預算辦公室估計，到2023年缺口將為7,000億美元左右。美國跨黨派的公共政策機構「負責任的聯邦預算委員會」表示，拜登提議的紓困資金是彌補缺口所需資金的兩到三倍，其結果可能包括更高的通脹和經濟對刺激措施的依賴。