若通脹急升溫　聯儲局或出台政策控制孳息率曲線

外媒引述紐約梅隆銀行市場策略主管Daniel Tenengauzer警告，如果通脹比美國聯儲局新政策的目標更熱，可能引發債券的廣泛拋售，並波及其他市場，或迫使聯儲局採用一種工具來限制長期孳息率，就是控制孳息率曲線。

本周美國債券市場對未來通脹的預期指標已經攀升到了自2014年以來最高，因市場關注更多財政刺激計劃和美國疫苗接種改善的前景。並且30年期美國國債孳息率本周自2020年2月以來首次升逾2%。

Tenengauzer指出，已實現通脹的意外大幅上行可能變成一把雙刃劍，儘管今年CPI同比通脹率達到3%是聯儲局宣布「任務完成」所需要的，但隨後的久期拋售可能會引發更廣泛的市場反應。

在多年近零利率和創紀錄債券發行之後，市場的久期風險也接近創紀錄高位，如果孳息率急劇上升，這將使債券和股票特別脆弱。

由通脹保值債券和普通國債利差結算得出的美國10年期盈虧平衡通脹率周一觸及2.216%的高位。通脹保值債券與消費者價格掛鈎，而消費者價格在歷史上通常要比聯儲局通脹目標所瞄準的--個人消費支出指數約高出40個基點。所以目前的盈虧平衡通脹率仍暗示聯儲局未來10年平均而言仍將無法實現2%的通脹目標。

聯儲局去年採用的新政策框架希望隨着時間推移的平均通脹率達到2%，這意味它可以暫時忍受較高的通脹。他表示，今年總體CPI必須至少達到3%，聯儲局才會考慮上調政策利率。據外電調查，1月份數據料將顯示消費價格同比上漲1.5%，為3月份以來最快增速。

聯儲局去年曾考慮孳息率曲線控制或對孳息率設置上限的政策，但最終沒有實施。他認為，在聯儲局官員就孳息率曲線控制發出信號之前，債券孳息率必須走高到足以引起金融市場陷入困境才行。