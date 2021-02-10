星展香港去年純利跌34%　淨息差縮至1.55%

星展銀行(香港)公布，2020年除稅後純利按年下跌34%，至54億港元。該行指，主要由於利率下調導致收入減少，加上整體信貸環境轉差，特殊撥備及一般撥備按年增加，其中預留9.85億元作為一般撥備，以應對疫情帶來的風險及不明朗因素。

期內，總收入按年下跌15%，至143億元；淨利息收入按年下跌22%，至90億元；淨息差下降至1.55%，惟總貸款按年增長3%，至4,080億元，存款總額亦按年增加9%，至4,600億元。

該行財務總監陳立珊稱，貸款增長及存款業務穩健抵銷部分淨利息收入的跌幅。貸款組合中，佔比最重為大型企業貸款，按年增加6%，而中小企貸款按年下跌6%，主要由於中小企營商環境受環球經濟下行影響。另外，財富管理業務繼續推進服務費增長，財務管理服務費2019年及2020年平均都有雙位數增長。

該行行政總裁龐華毅預計，低息環境未來3至4年仍將維持，儘管Hibor下跌，拖累1月份淨息差收窄，惟將於1.35至1.4%水平企穩。他指，最近資金持續流入股市，加上本港新股活動熾熱，利好該行財富管理業務。

他又認為，政府或將逐步放寬限制措施，帶動本港下半年經濟復甦，預計美元轉弱及人民幣上升，本港貸款增長今年有望錄得單位數上升。