道期升百點　英鎊見逾兩年高位

美匯指數回落至90.37；港匯反覆處7.7525；離岸人民幣(CNH)見6.4234；美元兌日圓報104.52；歐元企1.2132；英鎊漲至1.3833，刷新2018年4月27日以來新高。金價處1,844美元。布油企61.08美元，紐油報58.29美元。道指期貨升117點。

●市後關注點

-21:30 美國1月消費物價指數

-23:00 美國12月批發庫存

-順豐房地產投資信託基金已遞交在港上市申請。

●紐約擬開徵股票轉讓稅，紐交所揚言或遷離。

●抖音及TikTok位列1月全球移動應用下載榜次席。

●真正GameStop？GME再跌16%，1月漲幅近化為烏有。

●分析：今年全球面臨通脹飆升的新風險。

●波音1月交付26架飛機，銷售首次超越空巴。

●Pimco：疫情結束預期過於樂觀，或成今年最大風險。

●傳亞馬遜及福特旗下電動車企Rivian最快9月上市。

●美國經濟有過熱之虞？拜登政府少理繼續放水...

●毋懼疫情！熊本熊商品銷售額連升9年，累計近萬億日圓。

●日本豐田汽車第三財季淨利潤8,387億日圓，遠勝市場預期。

●日產表態有意合作生產Apple Car，迎合汽車業變化。

●星展集團去年少賺26%，撥備飆逾3倍。

-星展香港去年純利跌34%，淨息差縮至1.55%。

●南韓1月失業率升至5.4%，22年以來最高。

●中國經濟：

-中國1月實際使用外資按年增長4.6%。

-中國國統局：CPI調查將穩步推進大數據應用。

-中國1月CPI轉跌0.3%，豬價降幅擴大至3.9%。

-人行下周五在港發行250億人幣央票。

●77%港人有採取行動財務及健康管理，最關注係...

●美聯2月發放「年度達標獎金」，派出近600萬元。

-中原開單利是名額增至800個，預算送出高達40萬元。