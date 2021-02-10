道期升百點 英鎊見逾兩年高位
2021年02月10日 16:16
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美匯指數回落至90.37；港匯反覆處7.7525；離岸人民幣(CNH)見6.4234；美元兌日圓報104.52；歐元企1.2132；英鎊漲至1.3833，刷新2018年4月27日以來新高。金價處1,844美元。布油企61.08美元，紐油報58.29美元。道指期貨升117點。
●市後關注點
-21:30 美國1月消費物價指數
-23:00 美國12月批發庫存
●恒生指數全日收報30,038點，升562點或1.91%。主板成交1,759億港元。科網股再發力推升大市，股王騰訊收報761元，升2.76%；美團收報430.4元，升5.23%；京東集團升4.63%；阿里巴巴升2.58%；小米集團升0.54%。https://bit.ly/2LA8oIk
-順豐房地產投資信託基金已遞交在港上市申請。
●A股收爐，滬綜指鼠年飆逾22%，貴州茅台漲近6%續創新高。https://bit.ly/36ZEkxl
●紐約擬開徵股票轉讓稅，紐交所揚言或遷離。
●抖音及TikTok位列1月全球移動應用下載榜次席。
●真正GameStop？GME再跌16%，1月漲幅近化為烏有。
●分析：今年全球面臨通脹飆升的新風險。
●波音1月交付26架飛機，銷售首次超越空巴。
●Pimco：疫情結束預期過於樂觀，或成今年最大風險。
●傳亞馬遜及福特旗下電動車企Rivian最快9月上市。
●美國經濟有過熱之虞？拜登政府少理繼續放水...
●毋懼疫情！熊本熊商品銷售額連升9年，累計近萬億日圓。
●日本豐田汽車第三財季淨利潤8,387億日圓，遠勝市場預期。
●日產表態有意合作生產Apple Car，迎合汽車業變化。
●星展集團去年少賺26%，撥備飆逾3倍。
-星展香港去年純利跌34%，淨息差縮至1.55%。
●南韓1月失業率升至5.4%，22年以來最高。
●中國經濟：
-中國1月實際使用外資按年增長4.6%。
-中國國統局：CPI調查將穩步推進大數據應用。
-中國1月CPI轉跌0.3%，豬價降幅擴大至3.9%。
-人行下周五在港發行250億人幣央票。
●77%港人有採取行動財務及健康管理，最關注係...
●美聯2月發放「年度達標獎金」，派出近600萬元。
-中原開單利是名額增至800個，預算送出高達40萬元。