港鐵分階段實施新管理組織架構　支援新策略執行

第一階段重組包括以下變更，自2021年2月22日起生效，包括公司現任執行總監會成員鄧智輝除了繼續負責公司的香港物業業務和澳洲業務外，亦將監督公司的歐洲業務；公司現任執行總監會成員包立聲將帶領新成立的項目及工程拓展業務單位，該業務單位將負責監督公司項目工程的交付；及公司現任執行總監會成員馬琳除了其監督的現有職能外，亦將領導新的法律及管治職能為公司的主要風險領域提供更強的保證支援。她亦將負責帶領新增的中央採購及供應鏈團隊。公司將繼續分階段實行企業重組，並將適時另作公布。

因應公司的第一階段的重組，公司宣布以下變更，自2021年2月22日起生效，公司現任物業及澳洲業務總監鄧智輝先生將獲委任為公司物業及國際業務總監，並繼續擔任公司執行總監會成員；公司現任工程總監包立聲將獲委任為公司項目及工程拓展總監，並繼續擔任公司執行總監會成員；及公司現任法律及歐洲業務總監馬琳將獲委任為公司法律及管治總監，並繼續擔任公司執行總監會成員。

公司另宣布技術工程總監顏永文將於其與公司的服務協議於2021年2月21日完成後退休，並將不再擔任公司技術工程總監及執行總監會成員。顏氏退休後，公司的技術工程處將於2021年2月21日後不再存在。