航運費率將見頂？馬士基財測低於預期、股價重挫8%

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）預期今年獲利成長至多27%，然而這一財測令部分市場人士失望。與此同時，有跡象顯示航運費率正接近攀頂。

馬士基10日公布，今年基本息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）預期提高至85億美元至105億美元。分析師平均預估為104.6億美元。馬士基去年EBITDA為83億美元，也低於分析師預估的86億美元。

財報出爐後，馬士基股價10日盤中一度重挫8%，報12,265丹麥克朗。

Nordnet投資經濟學家漢森（Per Hansen）表示：「這給投資人的感覺是，獲利可能已經見頂，因為高航運費率這類主要拉抬因素已經攀抵高峰。」

馬士基表示，預期「目前需求激增導致供應鏈瓶頸和設備短缺的特殊情況本季將延續」，「之後就會正常化」。該公司說，預期第1季的獲利能力會比去年第4季高。

專家開始預期，貨櫃航運業者可能會在夏季左右見到一些航運費率趨穩，因為疫情引發的港口阻塞情況舒緩，而且航運業者也新添更多貨櫃。

南韓現代海運（HMM）等航運業者正在訂購更多貨櫃以因應短缺情況。國際航運商會會長柏森10日表示：「中期而言，到今年年中，我預期見到這類費率上漲的情況趨緩。」

柏森說：「港口一直有壅塞現象。我認為貨運航運體系將新增運能，需求將獲得處理。」

隨著疫情改變全球消費模式、轉向網購帶動需求大增，貨櫃航運業者迎來榮景。主要貿易航線的即期運價上月攀抵新高，從上海到洛杉磯的運價在1月7日漲每40呎櫃4,194美元；上海到鹿特丹的運價在1月21日攀抵9,066美元。