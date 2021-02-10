思捷前主席邢李㷧3名女兒悉售股權
2021年02月10日 17:41
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（Getty Images圖片）
時裝品牌ESPRIT母公司思捷環球(00330)股權再有變動，公司前主席邢李㷧的三名女兒，邢言愛、邢愛林、邢嘉倩悉售手上股權，估計套現逾1.9億港元。
根據聯交所股權披露顯示，邢氏三名女兒於周三(2月10日)透過各自持股1/3的公司Total Market Limited悉售約2.11億股思捷，每股平均售價0.9元，依此計算套現逾1.9億元。她們合共於思捷的好倉由11.22%降至零。
邢氏淡出思捷其實有迹可尋，去年7月3日，資深投資者莊友堅之妻、維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵於場外以每股0.8029元增持1.5億股思捷股份，涉資約1.2億元。她的持股量由4.93%大增至12.89%，取代持股約11.22%的Total Market Ltd.而成為公司最大股東。
羅氏其後更多次增持思捷股份至25.97%。她更於去年7月整頓公司，要求罷免多名董事，惟其後主動撤回該要求。
然而，思捷業績不濟，公司於去年9月公布，截至去年6月底止的全年度，股東應佔虧損按年擴大86.19%至39.92億元，持續經營業務每股基本虧損1.96元，不派發股息。業績報告內指出，公司正在精簡架構，繼續按照計劃實施全球性削減員工人數，並且已經關閉在亞洲(包括中國)的所有零售店，和已關閉於歐洲表現不佳的若干店舖。