思捷前主席邢李㷧3名女兒悉售股權

根據聯交所股權披露顯示，邢氏三名女兒於周三(2月10日)透過各自持股1/3的公司Total Market Limited悉售約2.11億股思捷，每股平均售價0.9元，依此計算套現逾1.9億元。她們合共於思捷的好倉由11.22%降至零。

羅氏其後更多次增持思捷股份至25.97%。她更於去年7月整頓公司，要求罷免多名董事，惟其後主動撤回該要求。

然而，思捷業績不濟，公司於去年9月公布，截至去年6月底止的全年度，股東應佔虧損按年擴大86.19%至39.92億元，持續經營業務每股基本虧損1.96元，不派發股息。業績報告內指出，公司正在精簡架構，繼續按照計劃實施全球性削減員工人數，並且已經關閉在亞洲(包括中國)的所有零售店，和已關閉於歐洲表現不佳的若干店舖。