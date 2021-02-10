聯交所就生科企刊發指引信　避誤導不公正

香港已成為全球第二大的生物科技集資中心，隨市場受投資者追捧。聯交所周三更新有關生物科技公司上市文件披露事宜的指引信，基於生科企的研發產品能否商業化存不確定性，相關上市申請人須呈列公正、不偏不倚和準確的披露資料，而用詞應具體、切合產品特點，並要有基準或證據佐證， 同時避免市場營銷語言、鼓動化表述及沒有根據的描述。

指引信指出，申請人自稱擁有「全球業務」，但其產品僅面向某一個國家或地區，又或申請人在海外僅有少量業務，大部分業務都位於某一個國家或地區屬不恰當。另外，尚未實現任何產品商業化，但自稱為「一家具有強大執行能力的公司」或「擁有成功的過往記錄」，以及產品尚在早期臨床階段，但未能具體說明其臨床試驗處於哪個階段，並使用含糊及沒有根據的字眼，如「後期及接近後期臨床試驗」、「接近商業化」和「大量管線產品」等，均被視為誤導、未能公正及不偏不倚呈現申請人及其業務狀況的部分例子。

指引信提到，由於生物科技公司業務的複雜性及專業技術性，鼓勵使用圖表及流程圖解釋、說其業務模式、核心產品及主要非核心產品。

香港交易所上市科主管陳翊庭表示，自2018年4月《上市規則》新增第十八A章以來，來自生物科技公司的上市申請宗數增長可觀，公司類型亦更見多元化。隨着香港生物科技行業的發展愈益深廣，有必要提供進一步指引，以提升生物科技公司上市文件的披露。該所亦感謝生物科技諮詢小組一直以來審閱有關上市申請，並給予的技術支援，以及就這次更新指引信過程中所提供的意見。

香港現時根據第十八A章在港上市的生物科技公司共有30家，合共集資780億元，涵蓋許多不同類型的醫療產品，涉及的科學領域和業務模式都不盡相同。