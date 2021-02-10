財政部：高度重視德勤員工舉報　第一時間約談

德勤北京被爆職業失德一事有新進展。中國財政部公布，高度重視德勤華永會計師事務所員工舉報問題，已「第一時間約談了該所主要負責人」，了解相關情況，並要求該所進行認真自查。

內媒上周報道，網上流傳德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所審計一組旗下一名員工，向公司群組發送郵件，涉及一份長達55頁的PowerPoint文件，舉報4年工作期間各種不合規的人和事；同時又有一份署名為「YW」的「致歉信」，聲稱「德勤管理層和RRG(德勤聲譽與綜合風險管理部)的所作所為已經逾越了審計道德底線」。

內媒又引述舉報人稱，德勤審計質量存嚴重問題，許多審計人員已經忘記審計職業道德，自己都做不到誠信，嚴重破壞國內外金融市場秩序，影響審計報告質量，為國內外報表預期使用者的投資決策帶來巨大風險，已將相關舉報材料提交中國證監會、美國證交會、香港證監會等監管機構。不僅如此，據報還有一些涉事人員仍在從事A股、港股及美股的審計項目工作。

官媒上周五發表評論，指相關監管部門應對德勤此事高度重視，「不置身事外，要及時介入，鎖定線索，固定證據，一查到底，不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性、可信度」。中國證監會新聞發言人高莉同日亦指，已關注到相關訊息，地方證監局也接到有關舉報，已安排對舉報事項進行核查，也要求德勤內部自查，後續將持續跟進。

財政部稱，將聯同相關監管部門加強配合，就相關舉報事項進行嚴格核查，對經核實存在違法違規行為的，堅持「零容忍」，依法依規嚴肅處理，同時將深入持續開展審計質量提升專項工作，2021年將對注冊會計師行業突出問題進行集中整治，從嚴執法、從嚴監管，切實提高注冊會計師行業執業質量，維護投資者和社會公眾利益。