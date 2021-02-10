萬般皆下品讀書更糟糕？南韓股市神童勁賺　一場世代悲劇..

外國傳媒報道，南韓一名12歲男童權俊(音譯)，去年靠買股勁賺43%。現在他每天起床第一件事就是看財經新聞，並夢想成為下一個「股神」巴菲特。不過，根據往績，每逢股市出現「少年股神」，往往是升市末路之時。

報道指出，南韓KOSPI指數去年4月剛從10年最大跌浪反彈之際，權俊求母親替他開股票交易帳戶，並用自己的2,500萬韓圜(約17萬港元)儲蓄作本金。他說：「我真的很認真說服父母幫我開戶，因為我相信電視上專家說，這是個10年一見的機會。」他表示，巴菲特是其榜樣，比起短炒，他更希望能長期持有投資倉位10至20年，讓獲利最大化。

目前南韓有許多像權俊這樣的新鮮人，利用儲蓄買入「藍籌股」，尋求「價值投資」。這些散戶很多都是十幾歲、甚至更年輕的青少年。事實上，去年南韓散戶的交易額佔南韓股票交易總值超過2/3，2019年時佔比僅48%。

這股風潮興起主要是股市吸引了對教育系統幻滅的南韓家長，加上在家工作的「千禧世代」紛紛投身。權俊的母親說：「我常想，在現在這個時代，大學文憑是否還那麼重要？」她透過讓權俊多接觸商業，激發他對股市的熱情，而非一味補習上課。「現在的世界已不一樣，成為一個『獨一無二』的人或許比較好。」李恩珠擔心，就算給兒子接受好的學校教育，也無法幫助兒子對抗日益減少的工作機會。