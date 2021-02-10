新盤UPDATES：九龍東兩項目農曆新年或正面交鋒

牛年快將來臨，發展商急不及待準備於農曆新年期間推盤搶客，除了新界西北區上車盤籌備次輪銷售外，九龍東兩個全新項目有機會正面交鋒。同時，多家發展商爭相引入新春優惠促銷，料長假期間一手市況保持熱鬧。

●屯門帝御·嵐天次輪銷售單位暫錄3944票登記

臨近年尾發展商仍未「收爐」。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天加推單位已錄3,944張入票，當中地產代理入票佔30張。因應農曆新年長假期間，買家料較忙於拜年，次輪銷售安排仍要視乎情況再作決定，估計年初四或初九進行新一輪售樓的機會較大。

他透露，項目會所日後將設529個儲物櫃，包括6種不同尺寸，將會租予住戶使用儲存物件，例如高爾夫球用具、單車及行李箱等。初步估計租期會以月租或季租為主。

●啟德GRANDE MONACO料農曆新年後開售

發展商加快推盤步伐。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO銷情理想，全新第2期命名為「GRANDE MONACO」，早前已獲批出預售樓花同意書，希望農曆新年後開售。今期提供247伙，當中206伙為高座分層戶，41伙為低座特色戶。整體高座單位間隔由一房至四房，面積約340至960方呎。

項目1期頂層天際特色大宅，剛落實以4,928.01萬港元售出，單位實用面積1,394方呎，天台面積779方呎，呎價35,352元，創出項目新高。

樓盤累售328伙，套現超過39億元，平均呎價24,586元。集團今年暫已售出353伙，套現約45億元。

●屯門御半山特色戶1680萬元沽 呎價逾2.1萬雙破頂

事實上，樓盤近日續錄成交，周二(9日)亦沽出2B座19樓E室兩房單位，實用面積441方呎，成交金額720萬元。

●啟德尚‧珒溋為區內買家增送1%新春折扣優惠

即日起凡經中原、美聯、利嘉閣或香港置業選購項目特選單位，可獲得由代理送出最高價值38萬家具禮券。該盤至今已累積售出387伙，套現逾58億元，平均成交呎價為26,151元，最高成交呎價近35,000元。

●15 WESTERN STREET加推11伙 折實售價716.6萬元起

萬科香港位於西營盤的15 WESTERN STREET加推價單第3號，涉及11個單位，包括6伙開放式、3伙兩房及兩伙三房戶，折實價售由716.6萬至1,974.7萬元，折實呎價30,375至33,967元。撇除座向、景觀及樓層等因素，屬原價加推。該盤同時發出新銷售安排，將於大年初三(2月14日)推售8伙，入場單位為5樓D室，實用面積213方呎，折實售價636.1萬元，呎價29,864元。

●安峯首批單位已獲足額認購

多個新盤部署農曆新年後登場。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安峯首張價單推出的68個單位，已獲足額認購，有機會於年初九或十開售。項目日後將設專線穿梭巴士來往觀塘如心艾朗酒店，接送住客往返觀塘市中心。而住客會所更提供酒店式餐飲服務，會所於第1座地下的池畔設有私人宴會廳「樂聚廳」，住戶可宴請親朋好友、舉辦各式各樣大型私人宴會派對，並享用酒店到會服務。

●香島道50 Island Road 6座洋房以逾21億元內部轉讓

據一手銷售資訊網資料，壽臣山50 Island Road項目，6座洋房以逾21億元售出，並列明為內部轉讓，每戶連車位成交價由2.6億至逾4.3億元。

●沙田名日‧九肚山推新年優惠

●北角柏蔚山複式售近1.05億 呎價5.18萬破頂