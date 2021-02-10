形薈兩房戶5年升值20萬　業主料蝕使費

樓市氣氛好轉，惟部分高位入市業主仍要損手沽貨，筲箕灣形薈兩房戶5年只升值20萬元，料原業主蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈1A座高層C室，實用面積457方呎，兩房間隔，位於特式單位樓層，擁有3.5米高樓底，單位以1,068萬元易手，實用呎價23,370元。原業主於2016年以1,048萬元買入單位，持貨5年帳面獲利20萬元，僅升值約1.9%。

●鰂魚涌康景花園錄本月首宗成交，單位為D座中層5室，實用面積442方呎，兩房間隔，以726.8萬元沽出，實用呎價16,443元。原業主於1997年10月以約380萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約346.8萬元，升值約91%。

●薄扶林碧瑤灣23座低層C室，實用面積1,363方呎，三房連套房間隔，以2,400萬元易手，實用呎價17,608元。原業主早於1995年以580萬元買入單位，持貨26年帳面獲利1,820萬元，單位升值逾3.1倍。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒本月暫錄3宗買賣，其中6座極高層A室，實用面積554方呎，三房間隔，成交價1,188萬元，實用呎價21,444元。據了解，原業主於2010年8月斥資630萬元購入，是次轉手帳面獲利558萬元，升值近9成。

●奧運站帝柏海灣1座中層E室，實用面積1,013方呎，以約2,380萬元放售，2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價約142萬元，以約2,238萬元成交，實用呎價22,093元。

●將軍澳SAVANNAH第3C座高層C室，實用面積481方呎，兩房間隔，開價950萬元，累減51萬元，以899萬元易手，實用呎價18,690元。原業主持貨近4年，帳面獲利321萬元。

●將軍澳維景灣畔3座中層C室，實用面積399方呎，一房間隔，日前以673萬元沽出，實用呎價16,867元。原業主於2007年9月以約198萬元入市，現轉手帳面獲利約475萬元，物業升值約2.4倍。

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新界區

●馬鞍山海濤居4座中層C室，實用面積404方呎，兩房間隔，以708萬元易手，實用呎價17,525元。原業主於2011年以312萬元購入單位，持貨10年帳面獲利396萬元，升值約1.27倍。

●東涌藍天海岸5座中層A室，實用面積771方呎，三房連套房間隔，以975萬元沽出，實用呎價12,646元。屋苑現時有約50個放盤，一房單位最低入場價由600萬元起。

●大圍盛世5座中層SC室，實用面積844方呎，以1,585萬元易手，實用呎價18,780元。原業主於2011年以873萬元入市，單位至今升值約81.6%。

●馬灣珀麗灣2座高層A室，實用面積776方呎，三房連套房間隔，開價約1,000萬元放售，議價後以973萬元連租約成交，實用呎價12,539元。

●元朗尚豪庭3座中層D室，實用面積512方呎，兩房間隔，叫價660萬元，減價2萬元，獲上車客以658萬元承接，實用呎價12,,852元。

●屯門錦發大廈中層5室，實用面積296方呎，現為一房間隔，叫價370萬元，減至358萬元沽出，實用呎價12,095元。買家為上車客，儲蓄多年成功儲夠首期立即置業。