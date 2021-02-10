天巒洋房10年帳蝕399萬　黃埔業主移民減60萬沽

新界洋房續現蝕讓買賣，市場消息稱，上水天巒日內瓦大道東雙號屋，實用面積2,792方呎，三房間隔，天台及花園面積分別約1,068及2,862方呎，原以約4,800萬港元放售，最後累減532萬元，以4,268萬元獲承接，呎價15,287元，屬市價。據了解，原業主於2010年以約4,667萬元入市，持貨至今帳面虧損約399萬元，貶值約8.5%。

●黃埔花園兩房減價60萬 以780萬元易手

中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月暫錄5宗成交，平均實用呎價16,776元，最新成交為2期15座中高層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，上月初開價840萬元，其後調整至828萬元，最終減60萬元，以780萬元易手，呎價16,738元。新買家為同區上車客，見銀行估價可達800萬元，議價後即拍板入市。

至於原業主於2007年7月以240萬元買入單位，持貨超過13年，因舉家移民決定沽貨，現轉手帳面獲利540萬元，單位升值2.25倍。

●粉嶺安樂門街工業地次標金額逾7億 低中標價13%

粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，上月以逾8.1億元批出，地政總署公布其餘7份落選標書出價，次高金額約為7.05億元，較中標價明顯低逾1億元，相差約13.3%。

而是次最低投標金額僅為2.61億元，相比批出價大幅低約67.9%，以總樓面216,791方呎計，每方呎出價僅約1,204元。

●港私人住宅去年動工量跌46% 創6年低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年新冠肺炎疫情反覆，全年私人住宅施工進展緩慢，據屋宇署資料，2020年12月份香港未有任何私人住宅項目動工，為過去19年以來，第6次錄得「零動工」的月份，對上一次為2020年1月。而去年全年累計私宅動工量僅6,704伙，較2019年的12,604伙，按年大減46.8%，創6年新低。