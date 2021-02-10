越秀服務遞上市申請　傳集資23億元

該公司管理業務包括住宅、寫字樓、購物商場、專業市場、地鐵站線及車輛段，展館、工業園及其他城市服務設施。截至2020年底，在管面積為3,260萬平方米，在管項目數為215個，其中約96.1%位於一線、新一線和二線城市。

值得留意的是，越秀服務在2020年11月收購了廣州地鐵旗下的環境工程與物業管理公司，貢獻新增在管面積超過500萬平方米。廣州地鐵於今年2月8日宣佈入股該公司，斥資3.3億元人民幣(下同)，購入9,035.97萬股越秀服務新股，成為主要股東之一，持股約8.15%，餘下91.85%的股權由母企越秀地產持有。

截至2020年9月底止首三季，溢利1.26億元，按年飆升1.27倍；收入7.82億元，按年上升27.57%，其中來自非商業物業管理及增值服務佔68.5%，而商業物業管理及營運服務則佔31.5%。即使該公司有房產母企支持，但未有造成依賴，與越秀地產有關聯的收入佔比僅33.1%，其餘均來自獨立第三方。

是次集資所得將主要用於為策略收購和投資提供資金，並進一步建立策略聯盟，擴大集團的業務規模、進一步發展增值服務、開發資訊技術系統和智慧社區，及營運資金和一般公司用途。