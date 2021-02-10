夜市UPDATES：道指漲逾百點　港股夜期企穩3萬點

美股早段再破頂，三大指數齊創新高。道指早段升134點，高見31,375點；標指則升0.4%，報3,926點；納指亦漲0.6%，報14,084點。港股方面，恒指夜期企穩3萬大關，暫升62點，報30003點，低水36點。

此前公布的美國1月消費者物價指數(CPI)，按年增長1.4%，低過預期。市場對通脹壓力擔憂減少，亦意味着聯儲局提前收水的可能性亦進一步降低。聯儲局主席鮑威爾稍後將發表講話，聚焦勞工市場狀況。有分析估計，他可能會再次利用公開場合，敦促國會通過財政支持措施。

個股方面，Twitter股價漲11%，該公司上季收入達破紀錄的12.9億美元，增長28%，廣告收益已從疫情低谷恢復。網約車公司Lyft股價亦升7.7%，公司預期今年第三季將會扭虧為盈。

【22:30】美股整固一天後重拾升勢，道指周三(10日)早段漲117點，報31,493點；標指升15點，至3,926點；以科技股為主的納指續破頂，升79點，至14.087點。

多家美企公布季績，其中可口可樂去年第4季純利雖倒退28%至14.6億美元，但每股賺47美仙，好過預期的42美仙；收入減少5%至86億美元，略低於預期的86.3億美元。該股股價早段升1.3%至50.3美元。

Twitter上季收入達破紀錄的12.9億美元，增長28%，廣告收益已從疫情低谷恢復，期內純利增長近倍至2.22億美元，每日活躍用戶雖升26%至1.92億，但略低於預期的1.934億。公司預測今季收入介乎9.4億至10.4億美元，中位數高於預期的9.65億美元，股價早段升11.74%至66.94美元。

體育用品公司Under Armour上季每股賺12美仙，遠好過預期虧損7美仙，股價早段急升11%至23美元；通用汽車(GM)上季每股賺1.93美元，較預期多29美仙，收入亦好過預期，但公司基於晶片短缺，調低全年業績預測，股價早段報54.6美元，跌2.6%。

至於網絡設備生產商思科系統截至1月23日止第二財季每股賺79美仙，勝預期的76美仙，惟核心的基建平台業務收入跌3%至63.9億美元，拖累股價早段挫4.16至46.48美元。

摩根大通總裁Daniel Pinto稱，除非形勢急轉直下，否則美股出現調整言之尚早，相信年內逐步攀升，惟也承認估值便宜的板塊很少。他又認為，股市存在兩項風險因素，一是現時疫苗或未能防止變種病毒。市場目前預期美國經濟首季疲弱後，第二季將因刺激措施幫助而表現十分理想，全年增長或達5%，倘疫情改善不似預期，將產生短期負面後果；二是中期而言，他相信通脹上升將對股市構成風險，雖然通脹暫時受控，但到了某時刻始終要面對。