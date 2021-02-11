東方日報B1：「抱團股」撐恒指重越3萬　A股收爐人均進帳14萬

強勢股繼續受捧下，港股和內地A股周三均來個「鼠年派尾彩」，其中恒生指數急漲超過500點，相隔兩周首度以三萬點以上收市，並無因為「北水」暫停而疲弱，而滬綜指亦於鼠年最後一個交易日再創5年半新高，讓開局極差的鼠年錄得接近23%的回報。

港股年廿九在「北水」暫停下依然表現勇猛，一眾龍頭科網股齊創新高推升大市，恒生指數周三(10日)高開320點後繼續發力，尾市最多升599點，高見30,075點，最終收市漲562點，報30,038點；國企指數收報11,810點，升207點；至於科技指數收報10,214點，升253點。港股總成交額逾1,766億元，沽空比率為12.52%。

港交所僅重申這位「洋舵手」的委任有待證監會批准才生效。港交所股價周三仍升3.79%，為表現次佳藍籌。

京華山一研究部主管彭偉新預期，港股本月市況會繼續向好，難以「估頂」，主要是資金不斷湧入市場，短期內仍看好美團，理由是相信公司在新年期間訂單能大幅增長，一些業務轉虧為盈將有利估值再被向上重估。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，農曆新年假期前資金入市意欲不強，料恒指短期將在29,700至30,300點之間上落，而能否繼續向上突破，還需視乎長假期後「北水」重臨力度、以及美元匯價走勢。不過，被資金追逐的快手難以「估頂」。

●滬綜指累升22%

雖然內地抗疫之戰未打贏，A股已一洗頹風，3大指數於鼠年最後一個交易日續發力向上，滬綜指周三再升1.43%，收報3,655點，創2015年8月20日之後收市新高，「收爐日」表現為至少12個生肖年以來最佳。累計今個鼠年滬綜指更錄得22.79%漲幅，遠勝豬年表現。

回顧新冠肺炎肆虐全球的庚子鼠年，A股於鼠年首個交易日(去年2月3日)迎來「災難式」暴跌，滬綜指與深成指雙雙創下歷來最差的生肖年開局。

惟隨着疫情逐步受控、經濟活動重回正軌，股市也愈戰愈勇。今個鼠年「埋單」計，深成指狂飆5,280點或49.43%，深圳創業板指數急升1,486點或77.09%，同樣跑贏豬年。

截至周三收市，滬深兩市股票總市值達84.27萬億元(人民幣‧下同)，鼠年累計進帳約25.72萬億元，除以全國股票帳戶1.78億，即內地股民於庚子年的戶均市值進帳逾14萬元。

至於A股周三表現亮麗，齊齊爆升3個交易日。深成指盤中一度高見16,010點，為2015年6月之後首越16,000點關，全日仍升2.12%，報15,962點；深創板曾升2.81%，高見3,427點，全日仍升2.39%，收報3,413點，與深成指創下逾5年半收市新高。

由於滬深股市今日起收爐，直至初七才啟市，外資周三經滬深股通淨沽出17.8億元A股，為1月28日以來首次，但月內累計淨掃貨額仍達340億元，相當於鼠年淨買入近2,446億元的14%左右。滬深兩市成交額按日仍增4.53%至8,753.17億元。

月內8個交易日累升近23%的茅台14日相對強弱指數(RSI)已經超過80，技術上屬於超買，惟再獲中信証券上調目標價至3,000元，維持「買入」評級，理據包括品牌能力領先、於大眾市場的份額益廣、業績前景明朗。

值得留意，中國人民銀行周三開展200億元逆回購，另有1,000億元逆回購到期，單日淨回籠800億元，本周3日合共淨回籠1,000億元。

券商國泰君安對後市依然樂觀，理由包括上月金融數據勝預期，以疫情不確定性仍高，內地金融寬鬆退出的節奏仍然會偏慢，策略上應繼續聚焦行業龍頭股，而這輪行情由基金等機構投資者主導，農曆新年假期過後基金集資可望再現「火爆」，因此強勢股會愈來愈強。國盛證券則建議留意「兩會」，關注軍工、化工和光伏等「進攻型」板塊。