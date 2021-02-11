全球巨企搶佔電動車商機　亞馬遜合資車企傳9月IPO

全球電動車熱潮持續，愈來愈多企業加入戰團，投資者也為之雀躍，即使未賣車，只要有概念，股價也可以立即急飆。有跨國龍頭巨企就趁勢推動相關初創企業上市，務求谷高估值。

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【日本】【豐田看好前景 擬推新型的士】

去年世界銷量冠軍的日本豐田(Toyota)昨公布，截至去年12月底止第三財季業績勝預期，錄得純利8,386億日圓(約621億港元)，按年增50%；營業額達8.15萬億日圓，按年升7.1%。公司上調截至今年3月底止全財年營業額預測至26.5萬億日圓，較上次高1.9%，凸顯其對全球車市充滿信心。

作為全球最大汽車製造商，豐田當然要染指新型車款，正與世界最大汽車零部件供應商日本DENSO，以及初創公司Aurora合作，各自在軟硬件出力，目標是將豐田Sienna改裝成可以提供全自動駕駛的士的車型。

另一日本汽車大廠日產(Nissan)則暗示，有興趣與蘋果公司(Apple Inc.)合作生產Apple Car。日產行政總裁內田誠在季度業績電話會議上指出，隨着科技重塑汽車產業模式，日產必須採取新行動，例如與擁有專業知識和經驗豐富的公司，透過結盟關係方式合作。

儘管無點名蘋果公司，但外界認為，上述言論呼之欲出。據悉，蘋果公司目前至少與包括日產在內6家汽車公司洽談合約。

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【美國】【亞馬遜合資車企傳9月IPO】

綜合媒體引述消息人士透露，由電商「一哥」亞馬遜和美國3大車廠之一福特汽車投資的美國電動車初創公司Rivian Automotive，尋求最快今年9月上市。

消息人士透露，Rivian的首次公開招股(IPO)時間表及估值或許會出現變化，上市時間也可能會延遲至2022年。據悉，Rivian一直與銀行洽談相關計劃。投資者對其大抱期望，冀全電動農夫車與多用途車(SUV)能在美國市場有出色的銷售表現。

估值冀達3900億

若以Rivian尋求高達500億美元(約3,900億港元)的估值來看，有可能成為今年最大IPO之一。據其1月進行的新一輪融資顯示，該公司目前估值達276億美元。

該公司於美國密歇根、加州辦公室與伊利諾伊的生產廠共僱有超過3,600名員工，並與亞馬遜簽約，2030年前要為亞馬遜打造10萬輛電動送貨車，並且規劃2022年前就有一萬輛落地使用。

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【美國】【Apple加緊研發自動駕駛】

既然電動車市場巨大，掌握科技潮流的巨企也不敢怠慢，力求分一杯羹。美國加州汽車管理局數據顯示，蘋果公司(Apple Inc.)去年自動駕駛車路面測試里數達18,805公里，較2019年的7,544公里增加逾一倍，相關技術亦見提升，但分析指Apple Car最少未來5年不會開賣。

測試里數增加之際，Apple去年錄得130次需要人手接手操作，雖較2019年的64次多，但相當於每145公里便有一次，較2019年的每118公里佳，反映其自動駕駛技術提升。Apple近期加緊研發自動駕駛電動車，該公司有數以百計工程師致力研發自動駕駛系統，其汽車團隊亦有一個專注於商用車的分隊。

事實上，儘管Apple的自動駕駛技術提升，但仍遠落後對手，印證該公司未準備好短時間內推出自動駕駛車。主要由通用汽車(GM)持有的自動駕駛車初創公司Cruise，在加州試行的77萬公里中，僅27次需要人手接手操作，相當於每28,520公里才有一次。Cruise總裁兼技術總監Kyle Vogt更在社交媒體Twitter表示，於去年最後3個月測試約20萬公里中，需要人手接手操作的次數為零。

GM去年第四季經調整後每股賺1.93美元，勝市場預期，惟警告全球晶片短缺將使該公司今年盈利減少15億至20億美元。

此外，儘管受到疫情打擊，美國召車App公司Lyft去年虧損仍由2019年的26億美元收窄至18億美元，主要是大力削減開支，包括員工強制休假及削減其他營運開支，節省3.6億美元成本，期內收入則跌35%至24億美元。該公司重申，年底前可望錄得經調整後季度盈利。

另傳印尼召車App公司Gojek與當地電商PT Tokopedia磋商合併，冀最快本月內達成協議，合併後的公司最終可能於印尼和美國上市，目標估值介乎350億至400億美元。

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【中國】【恒汽發布新車短片 股價飆】

該公司由2019年起進軍新能源汽車，至今已經發布9款新車，迄今尚未量產，目前於上海、廣州兩大生產基地亦已啟動試產。

恒馳品牌首款車型恒馳1已實現落地測試。按照規劃，其首款車型計劃於今年上半年試產，並力爭下半年量產。