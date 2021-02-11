科技「女股神」基金去年收益飆倍半　薦吸5主題

有「科技女股神」之稱的Cathie Wood，旗下ARK Investment Management日前發布了2021年度投資報告。旗下基金ARK Investment（ARK）去年曾因重倉電動車股而令收益暴漲1.5倍，管理的資產規模由34億美元激增至逾500億美元（逾3,900億港元），其Big Ideas系列年度報告被追捧為科技投資「聖經」。在今年的報告中，她及其研究團隊推薦了5個具優厚前景的投資主題。

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【深度學習】助全球股票市值添234萬億

深度學習料為未來大勢，而ARK的研究顯示，該類科技將在未來15至20年為全球股票市場增加30萬億美元（約234萬億港元）的市值。

事實上，雖然現時軟件全是由人類編寫，但深度學習作為人工智能（AI）的其中一種形式，利用數據編寫軟件代碼，有機會成為軟件領域最重要的突破。通過自動編寫程式、創建軟件，深度學習可以加快每一個行業的發展速度。

目前，AI項目的培訓成本主要是用在圖像處理器（GPU）等這種專用處理器上。隨着深度學習的部署階段到來，將大大降低AI的訓練成本，不僅是大型互聯網公司能夠從中得益，各行各業也將享受到好處。

市場預期，這類科技可以較互聯網創造出更多的經濟價值。在過去20年，互聯網使全球股票市場的市值增加13萬億美元（約101.4萬億港元）。而單計去年，深度學習就已經創造了兩萬億美元市值（約15.6萬億港元）。

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【晶片】ARM料搶佔PC軟件開發市場

每隔幾十年，晶片業界會出現一次架構大洗牌，而到2030年，ARK預料英國晶片設計巨頭ARM可佔領個人電腦（PC）軟件開發市場中的多數份額。

數據中心的最近一次重大遷移是從上世紀90年代的RISC處理器轉移到英特爾（Intel）的低成本PC衍生x86架構。如今，ARM處理器正在利用移動生態系統的規模化來吞噬英特爾的市場份額。

事實上，英特爾將10納米處理器項目推遲了4年，造就其競爭對手台積電和AMD在2020年成為晶片雙雄，而截至2020年底，英特爾7納米晶片量產大計仍遙遙無期，亦未能夠交付10納米處理器晶片。台積電則整整比英特爾領先了兩代，正在批量生產5納米處理器晶片。

ARK相信，ARM伺服器收入有100倍的潛在擴張空間，將有望從2020年的不足10億美元，增長到2030年的1,000億美元，高於今天的英特爾x86。ARM所佔據的伺服器市場份額，到2030年將佔82%。

同一時間，RISC-V也可以創造出相當大的收入。

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【數碼錢包】變金融平台 撼傳統銀行

ARK認為，數碼錢包意味價值4.6萬億美元（約35.88萬億港元）的商機，並已開始全面滲透到包括券商和借貸在內的傳統金融服務體系中。數碼錢包不僅是提供金融產品，亦可以用作一站式金融服務平台。初創公司很可能會通過移動終端和手機銀行來顛覆傳統銀行的業務。

中國在短短5年內，移動支付規模爆炸式增長了15倍以上，從2015年的大約兩萬億美元（約15.6萬億港元），增加到現時約36萬億美元（約280.8萬億港元），已是2020年中國國內生產總值（GDP）的2.5倍。

數碼錢包的優勢在於只需支付相當於傳統銀行的一小部分成本，就能獲得客戶。相對地，傳統銀行正面臨巨大潛在風險。

根據ARK估計，銀行來自信用卡的利息收入減少10%以上，2020年為約160億美元，並且降幅有可能超過25%，料從2019年的1,300億美元下降到2025年的950億美元。數碼貸款公司很可能會搶奪傳統銀行的市場份額。

根據ARK的數據，目前每位用戶的數碼錢包約值250至1,900美元，到2025年將增至兩萬美元，意味着單計美國，已有大量市場空間。

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【比特幣】基本因素健康 勢續吸資

虛擬貨幣「一哥」比特幣價格於去年底不斷刷新歷史高位，市場更質疑已出現泡沫，但ARK的研究表明，它的基本因素仍然健康。

隨着比特幣獲得市場愈來愈多信任，一些公司開始視其為類似現金的資產。如果標普500指數中的所有成分股公司都將1%的資產配置比特幣，可以預計幣價將再增約4萬美元。

ARK相信，比特幣提供了所有配置資產中最吸引的風險回報，其研究結果表明，比特幣規模在5年內甚至可能跑贏一眾科網股。

相比起其他資產，不受傳統規則約束的比特幣在多元化投資的資產配置中獲得了更多青睞。在過去10年，比特幣是唯一與其他傳統資產有着較低相關性的投資選擇。

因此，ARK估計比特幣的每日交易量將在4年內超過美國股市，而6年內將會超過全球外匯現貨市場。

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【電動車】4年後銷量 望激增17倍

電動車風潮近期席捲全球，多隻相關股份已爆升，甚至創出新高。ARK預計，如果傳統汽車製造商順利轉型，那麼全球電動車的銷量將大幅增加17倍，從2020年的約220萬輛，增加到2025年的4,000萬輛。

電池在電動車的總成本中佔了最大的比重，而企業在研發成本更低、里程更長的電池，繼而進一步縮小電動車與傳統汽車的售價差距。預計到2025年，擁有一輛電動車的總成本將低於入門級家庭房車，其他車款的售價可能很快也會被電動車追平。

然而，傳統汽車製造商能否成功過渡到電動車和自動駕駛領域？ARK認為，傳統汽車製造商缺乏成功轉型所需的軟件和人才。另外，無論經濟順境與否，電動車都佔據了一定的市場份額，ARK預計小型、廉價「社區電動車」在電動車總銷量中的份額將大幅上升。