美股道指反覆創新高　收市上漲61點

美股3大指數周三(10日)個別發展，道指早段最多跌154點，但收市仍創新高，報31,437點，升61點或0.2%；標指收報3,909點，跌1點或0.03%；納指收報13,972點，跌35點或0.25%。

摩根大通總裁Daniel Pinto稱，除非形勢急轉直下，否則美股出現調整言之尚早，相信年內逐步攀升，惟也承認估值便宜的板塊很少。

他又認為，股市存在兩項風險因素，一是現時疫苗或未能防止變種病毒。市場目前預期美國經濟首季疲弱後，第二季將因刺激措施幫助而表現十分理想，全年增長或達5%，倘疫情改善不似預期，將產生短期負面後果；二是中期而言，他相信通脹上升將對股市構成風險，雖然通脹暫時受控，但到了某時刻始終要面對。

多家美企公布季績，其中可口可樂去年第4季純利雖倒退28%至14.6億美元，但每股賺47美仙，好過預期的42美仙；收入減少5%至86億美元，略低於預期的86.3億美元。該股股價早段升1.3%至50.3美元。

Twitter上季收入達破紀錄的12.9億美元，增長28%，廣告收益已從疫情低谷恢復，期內純利增長近倍至2.22億美元，每日活躍用戶雖升26%至1.92億，但略低於預期的1.934億。公司預測今季收入介乎9.4億至10.4億美元，中位數高於預期的9.65億美元，股價收市微跌0.18%。

體育用品公司Under Armour上季每股賺12美仙，遠好過預期虧損7美仙，股價早段急升11%至23美元；通用汽車(GM)上季每股賺1.93美元，較預期多29美仙，收入亦好過預期，但公司基於晶片短缺，調低全年業績預測，股價全日急升8.24%，收報22.45美元。

至於網絡設備生產商思科系統截至1月23日止第二財季每股賺79美仙，勝預期的76美仙，惟核心的基建平台業務收入跌3%至63.9億美元，拖累股價收市跌2.6%。