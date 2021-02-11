陳蓓敏：港交所全年業績將至　前景評論不一

周內市場焦點，不是新冠確診個案數據，亦非疫苗有沒有效，也非經濟數據和業績...而是馬斯克(Elon Mask)發功唱好比特幣，旗下公司更購入15億元等值比特幣，並宣布接受以比特幣作支付方式之一。 受消息刺激，Bitcoin跳升至4.8萬美元水平，在金手指馬斯克一指下，市場方向重新估算Bitcoin前景。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及其客戶持有港交所)