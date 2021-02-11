陳蓓敏：港交所全年業績將至 前景評論不一
2021年02月11日 07:00
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周內市場焦點，不是新冠確診個案數據，亦非疫苗有沒有效，也非經濟數據和業績...而是馬斯克(Elon Mask)發功唱好比特幣，旗下公司更購入15億元等值比特幣，並宣布接受以比特幣作支付方式之一。 受消息刺激，Bitcoin跳升至4.8萬美元水平，在金手指馬斯克一指下，市場方向重新估算Bitcoin前景。
港股今天為半天交易日，臨近長假期，投資者傾向審慎樂觀，期盼假期後港股開紅盤。周內恒指雖然日升日跌，但仍立於10天和20天線上，走勢如摸石過河，後市有機會探試30,300至30,500水平。MSCI中國指數公布新納入14隻新貴，計有熱門的九毛九(09922)、明源雲(00909)、農夫山泉、微盟集團(02013)等。投資者正努力四尋未來恒指成分股新貴。
港交所(00388)將於2月24日公布全年業績，受惠北水灌溉流入，去年港股成交金額升約50%，逾千多億元。市場估計其純利升約兩至三成，約118億。年內25個交易日，北水淨流入近3,700億元，已佔去年淨入6,700億元約55%。顯見2021開局，北水灌溉充足。二月五日，集團公布投資2.1億元人民幣，買入廣州期貨交易所7%股權，港交所代理行政總裁戴志堅稱，此舉符合港交所立足中國的戰略，支持廣期所市場化，布局大灣區發展。集團終於落實行政總裁人選，市場評價不一。投行調高目標逾600元，也有看淡於410元，正好是100天線水平。年內高位553.5，料不會是歷史高位。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者及其客戶持有港交所)