彭偉新：百威亞太走勢回勇　咩位入好？

港股在長假期前再一次升上30,000點水平，不過，由於長假在即，投資者反而在指數升抵高位後即沽貨減磅，令到整個指數的升勢稍為回順。未來一周仍然未有北水，令到港股要進一步向上衝之前阻力位的動力欠奉，所以，相信恒指在短期內再大幅升破之前高位30,191點的機會仍然不太大，特別是近期恒指在反彈期間，RSI仍然未能重返70以上水平，反映恒指進一步上升的動力仍然未夠。

不過，港股現時出現大幅回調的壓力並不明顯，尤其是有不少的投資者繼續看好下，預期港股全年高位仍然未見。暫時預期恒指會在20天線附近徘徊，而保歷加通道的頂部仍然會是短期的主要阻力，預期恒指一旦受阻回吐，20天線或保歷加通道的中軸會是主要的支持，預期內地春節假期後，港股仍然有進一止的上升走勢，到時或會先行升破1月份高位30,191點。

內地經濟向好下，尤其在新春期間，整體零售消費進入旺季，而餐飲的需求可以帶動啤酒的銷售，而且在春節後，內地開始天氣回暖後，整體啤酒的銷售開始回復旺季後，有助為整體啤酒股的估值提升，特別是在去年整體的基數較低下，今年上半年整體的業績會有明顯的上升。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)