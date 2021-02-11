彭偉新：百威亞太走勢回勇 咩位入好？
2021年02月11日 07:30
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港股在長假期前再一次升上30,000點水平，不過，由於長假在即，投資者反而在指數升抵高位後即沽貨減磅，令到整個指數的升勢稍為回順。未來一周仍然未有北水，令到港股要進一步向上衝之前阻力位的動力欠奉，所以，相信恒指在短期內再大幅升破之前高位30,191點的機會仍然不太大，特別是近期恒指在反彈期間，RSI仍然未能重返70以上水平，反映恒指進一步上升的動力仍然未夠。
不過，港股現時出現大幅回調的壓力並不明顯，尤其是有不少的投資者繼續看好下，預期港股全年高位仍然未見。暫時預期恒指會在20天線附近徘徊，而保歷加通道的頂部仍然會是短期的主要阻力，預期恒指一旦受阻回吐，20天線或保歷加通道的中軸會是主要的支持，預期內地春節假期後，港股仍然有進一止的上升走勢，到時或會先行升破1月份高位30,191點。
內地經濟向好下，尤其在新春期間，整體零售消費進入旺季，而餐飲的需求可以帶動啤酒的銷售，而且在春節後，內地開始天氣回暖後，整體啤酒的銷售開始回復旺季後，有助為整體啤酒股的估值提升，特別是在去年整體的基數較低下，今年上半年整體的業績會有明顯的上升。
百威亞太(01876)持有多個馳名的啤酒品牌，而且以毛利率計算，該等品牌屬於高毛利率及高單位售價的產品，預期在經濟向好下，百威啤酒的產品銷售會有跑贏同業的機會。百威股價於去年4月時曾跌至18元水平後見底，隨着股價由低位反彈，並成功重返100天線水平後，股價形成了一浪高於一浪走勢，股價曾於去年11月升抵29.5元後回調，近日股價跌返250天線見23.6元後見底後，近日再跌返該水平即時反彈，反映股價在250天線已有強力支持，預期股價可以逐步重返之前的高位，投資者可以在26元水平買入，上望阻力位30元，若跌穿23.5元先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)