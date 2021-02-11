宏利去年股東收入淨額增長4.8% 第4季派息0.28加元
2021年02月11日 07:53
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（Getty Images圖片）
宏利金融(00945)公布截至2020年12月31日止全年度及第4季業績，股東應佔收入淨額58.71億加元(下同)，按年升4.8%；第4季股東收入淨額17.8億元，按年增44.95%。去年核心盈利55.16億元，按年跌8.12%；第4季核心盈利14.74億元，按年跌0.2%。去年每股普通股攤薄盈利2.93元，每股普通股攤薄核心盈利2.75元，第4季派息0.28元。
去年新造業務價值錄得18億元，第4季則錄4.89億元，分別按年下跌13%及7%。去年的年度化保費等值銷售額錄得56億元，第4季錄得14億元，按年各跌8%及5%。
宏利總裁兼首席執行官高瑞宏稱，2020年是極具挑戰的一年，公司4大業務部門中，有3項均在核心盈利方面錄得按年增長，環球財富與資產管理業務錄得89億元的淨流入，而年度化保費等值銷售額與2019年相比回落8%。
宏利首席財務官韋寧頓表示，去年核心一般開支較上一年下降3%，而現已錄得10億元的可持續開支效益，較原訂進度提前2年實現了2022年的目標。此外，儘管面對全球疫情的不利因素，仍有望在2022年前將目標開支效益比率降低至50%以下。