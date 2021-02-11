道指漲61點再破頂　紐約期金連升4日

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.41；港匯反覆處7.7523；離岸人民幣(CNH)見6.4275；美元兌日圓報104.62；歐元企1.2118；英鎊見1.3828。金價徘徊於1,841美元。布油高企61美元水平；紐油略為回落至58.3美元。道指期貨靠升30點。港股今日半日市。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，希望看到實質的通脹，但不認為通脹會大幅升溫，或者可持續地上揚。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報29,897點，跌141點或0.47%。

●即月恒生指數夜期收報29,843點，跌98點，低水196點，成交19,547張。

●外媒報道，社交媒體Facebook決定研發一個以語音聊天的媒體平台應用程式(App)，力撼近日爆紅的語音應用Clubhouse。

●外媒引述知情人士稱，日本央行官員正評估進一步下調負利率的副作用，同時研究如何向市場傳達該央行在必要時可以進一步減息。

●紐約3月期油收報每桶58.68美元，升32美仙或0.55%，連續8日上升；布蘭特4月期油收報每桶61.47美元，升38美仙或0.62%，連升9日。紐油和布油均處於13個月高位。

●紐約4月期金收報每安士1,842.7美元，升0.3%，連升4日。

●英國富時100指數收報6,524點，跌7點或0.11%；法國CAC指數收報5,670點，跌20點或0.36%；德國DAX指數收報13,932點，跌78點或0.56%。

●美國勞工部公布，當地1月份消費物價指數(CPI)按年升1.4%，略低預期1.5%，按月升幅放緩至0.3%，符合預期；扣除食品和能源的核心CPI增加1.4%，亦低過預期1.5%升幅。

●康宏3月17日開股東大會，包括動議罷免14名董事。

●啟德住宅地今(11日)截標，華坊料每呎樓面地價1.64萬元。