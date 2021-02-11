鄧建初：新股惹瘋搶 鬥傻鬥癲幾時停？
2021年02月11日 08:19
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新股市場自走自路，跟股票市場升跌毫無關連性，只不過當大市狂跌時，股民信心受影響，落飛的熱情，自然會大減。尤其是概念獨特的公司，市場內缺乏類同者，只要經過包銷團的大力推廣，必然吸引眾多股民蜂擁捧場。以往例子多的是，如電子煙思摩爾(06969)、眼科醫藥平台歐康維視(01477)，及房產業雲計算的明源雲(00909)等，掛牌時均升幅驚人。
近年短視訊平台項目風靡全球，香港尚未有此類公司上市，快手(01024)落戶香江，備受青睞，一舉奪得歷史以來最多人認購及最多資金捧場的雙冠王美譽。當然，如果去年上市失敗的螞蟻集團(06688)成功在港面世的話，快手就會退居二哥位置。
快手上周四暗盤以336.6元高位收市，較招股價115元升幅1.92倍，翌日正式掛牌，開市338元，高見345元後迅即回調，並以300元最低位收市，成交竟多達375億元，較股王騰訊(00700)138億元高出1.71倍，非常誇張，這是新股市場掛牌首日的常見情況。從盤路看，能有如此巨大升幅，初哥推算或與貨源歸邊有莫大關係。
現時唯一仍有炒上的理據，自然是扯上三月一日，將被納入MSCl，及周一收市後公布將被納入恒生指數等多項成分股。有朋友問初哥，他抽不中，可否購入炒短線？我答曰「鬥傻理論」，看誰接火棒吧！大部分股民有一個心理問題，有貨在手想沽，無貨在手就想買，這是一般散戶常犯的毛病，忘記了值博率的問題，連初哥也曾是過來人，當然非常明白。
坊間評論多數講升五成至一倍，而初哥接受訪問時曾說起碼升一倍以上，但結果仍出乎我意料之外。這只可解釋是「鬥傻理論」，盲目追捧而已！快手仍是一間沒有盈利的公司，去年還蝕本72億元人民幣。以每股397元計，市值高達16,511億元，遠高於在美國掛牌上市的B站約3,700億元，初哥認為市場已嚴重高估了快手的價值。
回到1997年時光隧道，那時的北京控股(00392)，挾着紅籌熱潮，同樣是萬人空巷，排隊認購，上市日升幅竟高達2.22倍，全市哄動，較快手有過之而無不及。然而之後升幅無以為繼，後期更跌至體無完膚，經過多年後轉型至經營天然氣等業務，但已無法再引起股民的興趣了。近乎無迹可尋的新股，股民在不知其真正價值時胡亂入市，博其再上升，這就是「鬥傻理論」。接火棒的劇目輪流上演，音樂椅遊戲何時結束，只有由市場來告知了。
新股分配機制，不知何解任由包銷商自行釐定。按快手為例，只有2.5%公開發售，認購超額95倍後回撥亦最多只有6%，違反了過往2.5%回撥至10%的傳統做法。這樣分配對散戶極不公平，觀乎現時認購的金額多達1.2萬億元，有142.3萬份申請，可見極多散戶有興趣。具相當名氣又市值大的企業，應盡量照顧小股民的利益，完全傾斜於國際配售近乎壟斷性囊括絕大部分股票，使人真正體驗到「貧者愈貧、富者越富」的現實。除了違反公平原則之外，更是吃相難看。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)