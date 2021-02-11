鄧建初：新股惹瘋搶　鬥傻鬥癲幾時停？

現時唯一仍有炒上的理據，自然是扯上三月一日，將被納入MSCl，及周一收市後公布將被納入恒生指數等多項成分股。有朋友問初哥，他抽不中，可否購入炒短線？我答曰「鬥傻理論」，看誰接火棒吧！大部分股民有一個心理問題，有貨在手想沽，無貨在手就想買，這是一般散戶常犯的毛病，忘記了值博率的問題，連初哥也曾是過來人，當然非常明白。

坊間評論多數講升五成至一倍，而初哥接受訪問時曾說起碼升一倍以上，但結果仍出乎我意料之外。這只可解釋是「鬥傻理論」，盲目追捧而已！快手仍是一間沒有盈利的公司，去年還蝕本72億元人民幣。以每股397元計，市值高達16,511億元，遠高於在美國掛牌上市的B站約3,700億元，初哥認為市場已嚴重高估了快手的價值。

新股分配機制，不知何解任由包銷商自行釐定。按快手為例，只有2.5%公開發售，認購超額95倍後回撥亦最多只有6%，違反了過往2.5%回撥至10%的傳統做法。這樣分配對散戶極不公平，觀乎現時認購的金額多達1.2萬億元，有142.3萬份申請，可見極多散戶有興趣。具相當名氣又市值大的企業，應盡量照顧小股民的利益，完全傾斜於國際配售近乎壟斷性囊括絕大部分股票，使人真正體驗到「貧者愈貧、富者越富」的現實。除了違反公平原則之外，更是吃相難看。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)