金曹：資金市仍有升勢　3月或調整

由於重組螞蟻集團及分拆消費信貸業務已經明朗化，假設阿里投資者2019年於下方180元買入作長線持有，以每年大概20%增長，2020年則為216元。股票期權盤大多部署在240及250元附近收期權金等接貨。2021年合理價是260元炒20元上落，等到年尾螞蟻集團或其他消費業務如有消息可以分拆上市，成功釋放內在價值的話，向前炒一年股價可見310至330元。

恒指和大市關聯度低，大戶炒股唔炒市，升勢多數集中在熱炒股份輪流操作，以動量操作而較少看基本因素。現時始終仍是抗疫時期，人流消費未回到2020年之前的狀況，談基本因素意義不大。加上美股虛高，隨時調整10%以作整固。筆者習慣以成交量加權平均(VWAP)而不是期指收市評估大市升跌，在1月29日結算日到現在數據如下：

1月29日 28,540點

2月01日 28,600點

2月02日 29,190點

2月03日 29,080點

2月04日 29,030點

2月05日 29,230點

2月08日 29,400點

2月09日 29,090點

可以見到自2月1日在28,600點成功找到底部支持之後、能夠穩守在29,030點樓上。後市恒指只要收市不跌穿29,030超過兩天，估計仍可由資金推動反覆上升。不過，要小心恒指升到30,280點將會出現技術雙頂形態，通常調整可見1,600至2,000點，即回到28,200至28,600點仍是合理交易波幅區間。假如在接近29,400時見沽空比率多於15%，及引伸波幅持續高於25%的話，要小心3月出現較深調整。

現時2月期權交易區活躍期權成交28,800至30,600點，3月活躍期權成交27,800至31,200點，3月最活躍期權PUT 28,000成交250點，大概可判斷就算3月調整，在27,750的下方支持強勁，這也大概是50日平均線的價位。通常4月可見上半年高位、所以3月調整是買入的機會、應是有驚無險。

期權及程式交易專家 金曹