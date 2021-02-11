全球汽車晶片荒　短期恐無法解決…

全球汽車用晶片緊張，外媒分析指，業界過度依賴台積電代工，但成熟製程的生產設備價格飛漲，以致車用晶片產能難以提升，供給短缺問題短期無法解決。

美國通用汽車與福特汽車上周以晶片短缺為由宣布減產，而德國福士汽車則早在去年12月就先敲響警鐘，包括控制車用資訊娛樂系統與管理電源的晶片難尋。分析指出，車用晶片荒近因在於新冠疫情爆發初期，車廠眼見汽車銷售銳減，減少訂購零組件。但當購車需求回升時，晶圓代工廠已產能滿載，包括替新款iPhone等熱門高價產品生產零組件，及替資料中心生產人工智能所需晶片。

全球晶圓代工龍頭台積電1月公布，車用晶片只貢獻去年第4季營收3%，遠低於智慧型手機晶片的51%、高效能運算晶片的31%。當時，該公司表示，加強車用晶片生產是當務之急。但殘酷的現實是車用晶片必須和其他報酬率高許多的產品競爭生產空間。

台積電大客戶輝達(NVIDIA)最新款遊戲用處理器單價數百美元，車輛普遍使用的微控制器單價則在1美元以下，可見汽車業現況凸顯便宜晶片也能產生重大影響。由於晶圓代工廠建置通常耗時超過2年，加上建造與裝備成本飆升，使得愈來愈多半導體廠商大舉委外生產，包括瑞薩、恩智浦與英飛凌等前三大廠合計車用晶片市佔率近80%，但三家廠商全都委由台積電代工。

報道引述調研機構--IHS Markit車用半導體市場分析師安斯洛估計，台積電生產全球約70%的車用微控制器。由於單價低，車用晶片市場仰賴成熟製程與設備。他表示，許多車用晶片仍採用先進製程十多年前就逐步淘汰的8吋晶圓。半導體顧問公司總裁麥爾說，次級市場的舊型機械價格已急飆，預期情況到今年第3季以後才會開始好轉。長遠而言，這次事件可能使部分晶片廠商重新思考委外代工策略；就目前來說，車廠只能將就，畢竟半導體製造不易加速。

● 南韓汽車晶片產能有限幫不上忙

另有報道指，部分南韓車廠也面臨晶片荒，然令外界好奇的是，三星在這波車用晶片缺貨潮中卻相對低調，原因在於車用晶片利潤低，並非三星主力品項，南韓廠商產量亦很少，所以難以大量生產。

美國通用汽車位於美國、加拿大及墨西哥的3處工廠暫停生產，韓國通用也因缺料問題，本周起產線減半。目前車用晶片缺貨潮已燒向半導體大國南韓。外電報道，南韓車廠現代和起亞汽車，因日本出口限制早已提前備貨，聲稱目前生產不受影響，業界指現階段3到6個月生產不成問題，但若晶片缺貨持續，南韓車廠也難置身事外。

南韓IC設計業者開發的車用晶片僅2.2%委託當地代工生產，該國車廠考量安全性和價格，長期向德國英Infineon、荷蘭NXP、意法半導體(STMicroelectronics)等海廠商買貨，但這些歐洲晶片大廠雖有產能，部分仍下單給台積電代工。故南韓車用晶片技術和產能也是高度依賴海外，影響車廠採用國產車用晶片的原因之一。