【高盛推介】長假前宜選遠收回價牛熊證 避裂口風險
2021年02月11日 10:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：A.T.M.X昨日皆上升，今早則皆跟隨大市回落。昨日升約2.8%的騰訊(00700)，現報758元，跌約0.4%。昨日升約2.6%的阿里(09988)，現報259.4元，跌約1%。昨日升約5.2%的美團(03690)，現報429.6元，跌約0.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊牛證及熊證於昨日皆獲資金部署，分別錄得約2,970萬及1,140萬元資金流入。而阿里牛證及熊證則於昨日皆獲資金轉向沽出。美團方面，則見昨日資金轉向部署熊證，錄得約770萬元資金流入。
由於港股今日只有半日市，及後將會開始為期四日的春節假期。因此投資者在選擇牛熊證部署時，宜留意遠收回價牛熊證，從而避免裂口風險。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(50774)，與現價有約24.8元收回距離，收回價733.18元，行使價730.68元，換股比率500，槓桿比率22.9倍，高槓桿貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(56846)，與現價有約48元收回距離，收回價710元，行使價707.5元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬活躍條款的騰訊熊(59295)，與現價有約42元收回距離，收回價800元，行使價802.5元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，活躍條款。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意阿里牛(56617)，與現價有約9元收回距離，收回價250.39元，行使價248.39元，換股比率100，槓桿比率22.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(56491)，與現價有約16.2元收回距離，收回價243.18元，行使價241.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款阿里熊(55517)，與現價有約30.6元收回距離，收回價290元，行使價292元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好美團，近牛選擇可留意美團牛(51916)，與現價有約26.4元收回距離，收回價403.18元，行使價400.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，相近收回價近牛槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(64015)，與現價有約44.4元收回距離，收回價385.18元，行使價382.18元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(59201)，與現價有約50.4元收回距離，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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