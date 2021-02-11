瑞銀指比特幣未成主流　三大理由籲投資者小心

電動車大廠公布斥巨額購買比特幣後，比特幣價格本周迄今已暴漲逾20%。加拿大皇家銀行(RBC)分析師暗示，蘋果公司可能成為下一個接納比特幣的公司，Twitter亦稱可能購買比特幣。儘管如此，但瑞銀集團(UBS)提醒投資者，目前的比特幣尚未成為主流。

瑞銀全球財富管理部門首席投資官Mark Haefele建議，投資者不要直接購買比特幣，而是考慮金融科技股。同時列舉三大理由，解釋投資者為何在投機比特幣之前要小心。

首先，虛擬貨幣不是貨幣。Haefele說，現代貨幣的基本功能是儲存價值，相比之下，比特幣供應量不斷減少，「產生泡沫」成為其基本功能之一。如果一家企業增持歐元或其他主要貨幣，不會看到如此大規模的波動。他補充，一個人可以對虛擬貨幣價格產生巨大影響，不但未能提高其可信度，反而削弱了它的可信性。

第二，「主流」看起來像炒作。儘管有企業可能會開始使用比特幣作為支付工具，但這與實際使用比特幣為產品定價，或者保留其收到的比特幣不同，因為只有這樣做才能使比特幣作為一種貨幣，納入主流。該行又注意到尚未解決的監管風險，而美國財長耶倫上月呼籲採取措施遏制虛擬貨幣。

第三，可持續發展成疑。Haefele表示，比特幣的交易和開採需要使用大量電能，增加碳排放量。去年8月份有研究表明，比特幣的用電量被低估了。此外，還有文件證明其被用於洗錢和逃稅，對於重視ESG(環境、社會和企業治理)的投資者發出了警告信號。

據CryptoCompare數據，比特幣周二(9日)突破4.8萬美元創新高；最新仍在高位徘徊，報44,758美元，跌3.43%。