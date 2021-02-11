金價低見1834美元 道期靠穩
2021年02月11日 12:09
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美匯指數報90.43；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4331；美元兌日圓104.6水平上落；歐元企1.2122；英鎊見1.3840。金價進一步回落至1,834美元。油價偏軟，布油企61.06美元，紐油處58.3美元。道指期貨升21點。
●市後關注點
-21:30 美國1月消費物價指數
-23:00 美國12月批發庫存
●港股收爐日只有半日市，恒生指數收報30,173點，升134點或0.44%；鼠年累升2,223點或7.9%。主板成交920億港元。
-傳有高層遭內地當局調查，騰訊股價收市跌0.52%。
●萬事達卡擬將部分虛擬貨幣納入其支付網路。
●瑞銀指比特幣未成主流，三大理由籲投資者小心。
●喜力集團去年蝕19億元，全球裁員8000人。
●消息指馬雲現身海南高爾夫球場，「被拘留」傳言不攻自破？
●伊拉克油長稱OPEC+將保持減產政策。
●白宮發言人澄清未就TikTok交易採取新行動，續評估風險。
●摩通指美國經濟增長前景看好，惟美元走勢面臨分歧。
●內地上季旅遊接待3000多萬人次，按年跌34%。
●全球黃金ETF一月淨流入13.8噸。
●美國財長耶倫：濫用虛擬貨幣問題日益嚴重。
●啟德住宅地已截標，錄5份標書，長實信置新地有份。
●滙豐向全體香港員工派發500元電子利是。