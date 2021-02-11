眾安電子利是還原傳統精髓　員工先發新年財

牛年到！年三十晚係各家各戶食團年飯大好日子，雖然今年疫情、限聚措施令唔少農曆新年嘅拜年活動取消，但其實無論傳統銀行、電子支付平台、虛擬銀行都推出咗「電子利是」功能，令傳統派利是習俗可以轉到網上照常舉行，而眾安銀行員工就率先逗到公司派嘅「金牛」(1,000港元)大利是！

眾安管理層話，唔少員工因為在家工作，難以收到實體利是，所以希望透過派眾安電子利是向每位同事送上祝福，仲話喺拆利是嘅過程中，可以感受一份保留節日氣氛同舊傳統嘅新體驗。原來，眾安電子利是功能「神還原」咗「入利是」同「拆利是」嘅過程，好有真實感又方便，仲保留咗傳統習俗精髓添。用戶可自選賀年造型利是封，然後將心水銀碼鈔票拉入利是封內，再加上祝福語。至於「拆利是」，收到利是要按一下封口位置嘅貼紙，先會打開利是封睇到入面嘅鈔票。

當然啦，無論係電子利是定實體利是，派嘅唔單只係錢，最緊要都係嗰份心意。管理層話，希望藉着派利是嘅機會，感謝所有員工不辭勞苦、不斷為用戶打造創新產品和服務，仲特登親自挑選眾安公仔造型嘅祝福語貼喺利是封上，祝大家牛年開個好年！