電子利是花臣多　特點及優惠一文睇清...

快將進入牛年，逗利是當然是不可或缺的一環，惟香港疫情反覆，受限於社交距離措施，市民或需減少面對面的拜年活動。其實，疫情當前市民仍可透過電子平台延續派利是習俗，傳統銀行、虛擬銀行等，均力谷電子利是及推出抽獎活動，最高可贏取8,888元。想知各間銀行電子利是的特點及優惠？等《東網》同你一一介紹。

●虛銀保留「入利是」、「包利是」過程

虛銀一向注重科技創新，眾安銀行趁農曆新年於其手機應用程式推出新任務，用戶收派利是之餘，還可以完成任務賺取額外最高10萬ZA Coin，即1,000元。另外，用戶於2月9日至28日期間推薦親友成功開戶，可以與親友齊齊獲得168元的現金獎賞。

該行搞作多多，在收派利是時保留「入利是」、「包利是」、「派利是」及「拆利是」的過程，派利是時提供不同面值的鈔票，用戶可逐一把鈔票拉入利是封內，再自選利是封及寫上祝福語，而親友收取利是時需按下封口位置的貼紙，才能看見入面的鈔票。

虛銀Mox亦提供電子利是功能，客戶可在該行手機應用程式內，向該行用戶派利是，或使用「轉數快」(FPS)派利是予其他銀行用戶。

●經銀行派電子利是 有機會贏8888元大利是

花旗銀行亦宣布，客戶成功於2月初至2月28日期間，透過該行手機應用程式登記參加抽獎活動，並於期內發送兩封電子利是，即有機會抽到8,888元或888元現金，名額分別有2名及30名。

另外，透過渣打銀行手機「e利是」及FPS派利是，同樣可參加抽獎贏取獎賞，8,888元現金獎有5份、188現金獎有1,000份。

●派利是活用標籤(#hashtag)抽獎贏獎賞

標籤功能相信大家已經耳熟能詳，滙豐銀行旗下電子錢包PayMe表示，於PayMe派利是並標籤#superstart，或於指定商戶進行交易，每項交易可獲1次抽獎機會，最多抽10次。除了PayMe，滙豐客戶還可以透過該行流動理財應用程式及滙豐網上理財的FPS派發電子利是。

●銀行與流動支付平台合作 推企業利是封套

不少企業每年均會推出自家利是封，工商銀行(亞洲)、中國銀行(香港)及虛擬銀行富融銀行等與WeChat Pay HK合作，推出企業專屬電子利是封套。用戶透過WeChat Pay HK「發利是」功能，在派利是頁面輸入利是金額、寫上祝福語並點擊「放錢到利是」後，便可選擇企業利是封派發利是。其中工銀亞洲表示，客戶首次於WeChat Pay HK綁定工銀亞洲信用卡，可獲20元電子現金券一張。

●WeChat Pay HK推「畫圖利是」與親友鬥才藝

早前「猜猜畫畫」互動游戲風靡全球，流動支付平台WeChat Pay HK重拾風氣，推出「畫圖利是」功能，用戶在WeChat內向好友或群組派利是，並輸入任何金額，再選擇利是類型為「畫圖利是」，便可提出牛及燈籠等題目挑戰親友，而只有成功畫出指定圖案，先可以拆開利是。