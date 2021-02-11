樓價UPDATES︰買家搶減價盤　灝景灣845萬獲承接

買家繼續搶減價盤過年，青衣灝景灣兩房單位，1月底放盤，減價35萬元，即獲845萬元承接，減幅約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨16座中層5室，實用面積475方呎，兩房間隔，望內園景，獲上車客垂青，並以約808萬元成交，實用呎價約17,011元，原業主於2010年4月以約359萬元購入，是次轉手帳面獲利約449萬元，升值約125%。

●筲箕灣康華大廈2座低層A室，實用面積325方呎，兩房間隔，獲租客以12,800元租入，實用呎租約39.4，業主於2006年1月以115萬元購入，新租客為外區客。

●鰂魚涌太古城銀星閣低層C室，實用面積809方呎，套三房間隔，望全園景，去年8月以1,750萬元放盤，終獲區內用家以1,638萬元承接，實用呎價20,247元，原業主於1994年3月以568萬元買入，持貨27年，帳面獲利1,070萬元，期內單位升值188%。

●北角港濤軒中層E室，實用面積629方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,430萬元承接，實用呎價22,734元，原業主於2009年6月購入上址投資，當時作價670萬元，持貨逾11年至今沽出，帳面獲利760萬元，單位期內升值1.1倍。

●北角萬德閣B座高層4室，實用面積521方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約970萬元承接，實用呎價18,618元，原業主於2016年6月購入，當時作價760萬元，持貨逾4年至今轉售，帳面獲利210萬元，期內升值約28%。

●西區寶翠園2月暫錄得6宗買賣，包括2座高層G室，實用面積954方呎，套三房間隔，坐享海景，以2,650萬元易手，實用呎價27,778元，新買家屬於用家，原業主於2001年以605萬元買入，持貨20年帳面獲利2,045萬元，單位升值338%。

●西半山俊傑花園低層A室，實用面積約783方呎，套三房及工人房間隔，外區客終以1,480萬元入市，實用呎價約18,902元，迎買家購入單位作換樓之用，原業主於2010年10月以約856萬元購入，轉手帳面獲利約624萬元，物業升值約73%。

●鴨脷洲深灣軒1座高層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，享全海景，以1,050萬元易手，實用呎價21,739元，新買家屬於用家，原業主於2004年8月以300萬元買入，持貨17年，帳面獲利750萬元，單位升值2.5倍。

●大潭紅山半島A區3座頂層單位，實用面積約1,013方呎，套兩房連工人套房間隔，望海景，以每月60,000元獲承租，實用呎租約59元，業主於2015年2月以約8,572.5萬元購入連上址在內的共4個單位及6個車位，項目2月累錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約50元，現時有約13個放盤，入場月租由48,000元起。

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九龍區

●將軍澳新都城2期4座高層F室，實用面積713方呎，套三房連士多房間隔，吸引同區客承接換樓，成交價1,055萬元，實用呎價約14,797元，原業主於2000年7月以約343.5萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約711.5萬元，升值逾2倍。

●將軍澳領凱9座加翼高層C室，實用面積1,002方呎，套四房間隔，另設儲物房，享山景，議價後以約1,273萬元，實用呎價12,705元，原業主於2017年3月以1,050萬元買入，持貨近4年，現沽貨帳面獲利223萬元離場，單位升值約21%。

●啟德龍譽1B座高層G室，實用面積356方呎，一房間隔，首置客看好區內後市承接上車，成交價830萬元，較原叫價調減約50萬元，實用呎價約23,315元，原業主於2017年10月斥資約799萬元購得，轉手帳面獲利約31萬元。

●紅磡黃埔花園2期6座中層C室，實用面積389方呎，「細兩房」間隔，享內園景，放盤兩個月，剛以一口價720萬元易手，實用呎價18,509元，原業主於2016年6月以527.5萬元買入，持貨快將5年，現轉手帳面獲利192.5萬元離場，單位期內升值約36%。

●旺角居屋富榮花園15座低層G室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場以675萬元易手，實用呎價11,402元，原業主早於1998年7月以204萬元購入，持貨逾22年至今轉售，帳面獲利471萬元，期內升值2.3倍。

●西南九龍君滙港3座低層D室，兩房間隔，實用面積約478方呎，放租5天即吸引同區客洽詢，業主不設議價空間，最終以約17,500元租出，實用呎租約36.6元，新租客為夫婦，睇樓後即拍板承租。

●荔枝角美孚新邨2月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價13,499元，其中5期蘭秀道5號中層A室，實用面積657方呎，套三房間隔，最初開價930萬元，最終微減12萬元，以918萬元成交，實用呎價13,973元，新買家為同區換樓客，議價後遂決定入市自用。

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新界區

●青衣灝景灣6座低層D室，實用面積約531方呎，兩房間隔，今年1月底開始放售，原叫價880萬元，減價35萬元或約4%，最後以845萬元成交，實用呎價約15,913元，屋苑2月暫錄約3宗二手買賣，現時約有55個放盤，入場費由799萬元起。

●荃灣萬景峯2月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約19,871元，其中3座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，開價約985萬元放售，吸引租客洽商承接，客人原租住區內物業，考慮不久決定入市，雙方輕微議價後，終以975萬元成交，實用呎價約19,193元。

●荃灣萬景峯5座高層G室，實用面積741方呎，套三房連儲物房間隔，享山景及海景，叫價1,588萬元，原業主之前將單位用作收租之用，叫價態度頗為硬淨，近日才讓步減價，累減55萬元，以1,533萬元沽出，實用呎價20,688元，新買家為外區客換樓。

●屯門居屋兆軒苑B座低層1室，實用面積441方呎，租客為區內客，由於原居所正進行裝修工程，需覓4個月的租盤以作暫住之用，因該屋苑鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，遂便決定以10,000元即睇即租，實用呎租22.7元，如以同類型單位銀行估值約390萬元計算，租金回報率達3.1厘。

●屯門海翠花園6座高層E室，實用面積609方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內上車客垂青，單位放盤不足一天，即獲新買家以718萬元購入自用，實用呎價11,790元，成交價創2019年5月後同類型單位的新高紀錄。

●粉嶺帝庭軒1座低層D室銀主盤，實用面積約419方呎，兩房間隔，原先叫價約550萬元放售，吸引區內租客洽商承接，新買家最初出價約520萬元，雙方數度議價後終以530萬元成交，實用呎價約12,649元，原業主2015年2月以387萬元購得。

●粉嶺逸峯2月份錄約2宗二手買賣，其中3座高層A室，實用面積614方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以875萬元獲承接，實用呎價14,251元，原業主於2013年以556萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利319萬元離場。

●大埔嵐山7座中層B室，實用面積922方呎，套三房間隔，開價約998萬元，雙方議價後以975萬元易手，實用呎價10,575元，原業主於2014年以763萬元買入，持貨約7年，帳面獲利212萬元，單位期內升值28%。

●沙田帝堡城5座高層D室，實用面積556方呎，兩房間隔，以780萬元成交，實用呎價14,029元，原業主早於1998年11月購入上址，當時作價267.4萬元，持貨22年多至今沽售，帳面獲利512.6萬元，單位期內升值逾1.9倍。

●大圍盛世5座南翼中層C室，實用面積844方呎，套三房間隔，原先開價1,600萬元，放盤兩個月，減價40萬元，減幅2.5%，最終以1,560萬元沽出，實用呎價18,483元，原業主於2011年12月以872萬元購入，持貨9年多至今沽售，帳面獲利688萬元。

●馬鞍山海濤居4座高層C室，實用面積404方呎，兩房間隔，原先叫價750萬，累減42萬元，以708萬元沽售，實用呎價17,525元，原業主於2011年3月購入上址，當時作價312萬元，持貨近10年至今轉售，帳面獲利396萬元，單位期內升值約1.3倍。

●馬鞍山薈朗2座中層B2室，實用面積225方呎，開放式間隔，原先叫價420萬元，終以415萬元易手，實用呎價18,444元，原業主於2016年9月以314萬元購入，持貨4年多至今沽售，帳面獲利101萬元離場，單位期內升值約32%。

●馬鞍山翠擁華庭1座高層B室，實用面積833方呎，套三房間隔，以988萬元易手，實用呎價11,861元，原業主於2011年以518萬元購入，持貨10年，是次沽出帳面獲利470萬元離場，單位升值約91%。

●西貢白石台村雙號村屋分層地下單位，兩房兩廳間隔，望山景，以530萬元沽出，原業主於2012年1月購入上址，當時作價340萬元，持貨9年至今將單位轉售，帳面獲利190萬元離場，單位期內升值約56%。