通脹預期升溫　交易員正押注貨幣政策轉向

縱使主要央行強調維持低息一段時間，但外國媒體報，環球交易員已經悄悄押注各國央行將貨幣政策轉向，因為抗擊疫情取得突破性進展。

市場預期美國通脹將升溫之際，掉期市場也在預期美國將加快加息步伐。交易者預計，在2023年第4季度美聯儲先提高25個基點，然後在接下來的18個月再提高50個基點。這比上次加息周期的速度要慢，這反映未來可能還有更多關於加息的定價空間。不過從債市看，市場意見明顯分化，部分投資者也不太相信聯儲局能在2026年之前進行加息。

市場定價表明歐洲央行第一次加息可能要到2024年，但預期政策利率始終不會很快攀升至正值區間，這起碼要10年。這樣的押注表明，市場對美國加息的預期超過了對歐洲加息的預期。事實上，歐洲利率可能低處未見低，目前歐洲央行一些決策者還在到處宣揚繼續減息的潛在威脅，但也有經濟學家提到減息的好處，特別是可能對強勢的歐元造成一定緩衝。

英倫銀行上周四利率決議遭「鷹派衝擊」，該行強調，「擁有負利率的選擇並不意味會使用負利率」，同時預計通脹在春季將「急劇」地上升至其2%的目標。自此市場對英國央行2023年加息的預期正急速上升。

早前市場還預期新西蘭聯儲將會降息至負利率，不過上周公布的一系列經濟數據意外強勁，這使到掉期市場將政策利率由-0.25%一下子恢復到零，並反映市場認為新西蘭聯儲會是最先加息的央行。

相比各國日本顯得比較特別，至今市場依然維持降息預期。此前據報道，日本央行官員正在考慮通過各種方式向外界傳達，如有必要日本央行可以將利率進一步下調至零以下，同時將此舉的副作用納入考量。此舉清楚表明，官員們認為減息依然是一個可行的選擇。