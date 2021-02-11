二手成交量升價跌　匡湖居業主料蝕使費離場

近月二手樓市交投持續向上，但樓價走勢仍然向下。年三十買家仍未收爐，多個項目繼續錄得買賣個案，其中指標大型屋苑天水圍嘉湖山莊，單日就錄至少兩宗成交。

中原文家輝稱，歲晚前夕嘉湖山莊睇樓量未見減少，景湖居12座高層套三房戶，實用面積約635方呎，同區換樓客睇樓後隔天即出價洽購，獲減20萬元，落實以646.6萬元成交，呎價約10,183元。屋苑2月錄21宗買賣，按月多約23%。

祥益謝利官表示，該盤翠湖居2座低層兩房戶，叫價500萬元放盤，獲外區客以488萬元入市，呎價約10,893元。他又認為，政府在牛年應撤辣，可釋放更多二手盤源，幫助市民置業上車。

青衣交投亦活躍。美聯葉偉林稱，區內細價盤青怡花園近日連錄成交。當中包括4座中層E室，實用面積約343方呎，三天前以570萬元放售，僅減10萬元後，日以560萬元售出，呎價約16,327元。全區2月份已錄得超過32宗二手買賣，按月增近40%。

中原許偉業則指，樓市氣氛向好，買家過年前趕入市。葵涌新葵芳花園E座高層1室，實用面積約418方呎，區內租客原先意向購入價約650萬元，追價至663.8萬元上車，呎價約15,880元。

不過，受農曆新年節日氣氛影響，新春期間睇樓活動明顯放緩。利嘉閣指出，全港50個指標二手屋苑周末只錄1,080組預約睇樓，按周下挫28%，並終止6連升局面，而4天長假則錄約1,240組預約睇樓。

●匡湖居連錄3刁 個別料蝕使費

整體樓市交投轉旺，新界洋房買賣亦增加。西貢匡湖居近日連錄3宗買賣，為近年罕見，其中一幢洋房日前以2,838萬元沽出，持貨3年多帳面只升值約10萬元，料有機會蝕使費離場。

中原陳沛堯表示，上述物業為1期單號屋，實用面積約1,048方呎，連約700方呎花園，單位有裝修兼擁全海景，同區換樓客議價兩星期後購入，呎價約27,080元，原業主於2017年11月以2,828萬元買入。另一幢同期數同面積洋房，亦獲同區收租客以2,718萬元承接，呎價約25,935元。

同屋苑亦錄理想價成交，陳氏續稱，項目G段雙號屋，實用面積約1,323方呎，花園面積達約1,100方呎，外區用家睇樓一星期，即決定以2,638萬元購入，做價創該段數新高，呎價約19,940元。

西區寶翠園2月錄至少6宗買賣。該行黃新利透露，物業2座高層G室一個套三房單位，望全海景，日前以約2,650萬元轉手，以實用面積約954方呎計，呎價約27,778元，新買家為用家。原業主持貨達20年，單位升值逾3.3倍。

此外，九龍站豪宅盤再錄二手買賣。利嘉閣黃英豪稱，其中凱旋門朝日閣高層E室，實用面積約1,010方呎，套三房連工人套房設計，獲買家以3,560萬元承接，呎價約35,248元。屋苑本月暫錄約兩宗二手買賣。

地產代理最新一份樓價指數顯示，鼠年最後一周的中原城市領先指數報176.53點，與豬年最後一個星期的177.09點相比，全年樓價回落0.32%，而豬年全年樓價指數則錄4.2%的升幅。相反，該指數最新按周仍升約0.18%，連同大型屋苑及中小型單位樓價指數，本周分別升約0.11%及約0.26%，三大整體指數齊升兩周。

分區方面，鼠年期間三跌一升。九龍區樓價指數最新報170.63點，期內跌約1.64%，新界西及新界東，同期亦分別下挫約0.4%及約0.42%。港島區最新報188.93點，創23周新高，鼠年全年則升約2.14%。

●旺角舖重售仍蝕讓約300萬元

鼠年最後一天，舖市仍錄買賣成交，個別屬損手出貨個案。消息人士透露，旺角通菜街雙號地舖以約8,000萬元重售，但仍較買入價低約300萬元。

該舖建築面積約1,000方呎，曾於去年中透過買賣公司形式，以作價約7,800萬元售出，但其後交易取消。該舖每月租金收入約22萬元，租金回報率逾3厘。舖位原業主於2012年8月以8,300萬買入，舖位近9年仍要貶值約3.6%。

另外，市區再錄商舖大額買賣成交。市場消息指，西環卑路乍街1G至1K號澤安閣地舖，建築面積約3,600方呎，市傳亦透過買賣公司形式，作價約1.2億元易手，低市價約5%。該舖由連鎖食品超級市場自用，於2018年3月以約1.1億元購入，現帳面獲利約1,000萬元，舖位約3年升值約9%。

據悉，該舖原業主近兩個月已沽出約6個舖位，除上述港島舖外，分布於大圍、天水圍，沙田石門及深水埗福榮街，合共套現約7.62億元，當中以石門舖涉及成交金額達約1.6億元最大。