美企績優反應平淡　道指創新高後轉跌

美股道指創新高後一度倒跌，惟近期股市仍在創紀錄高位附近徘徊，分析指這在很大程度上要歸功於財政刺激和超級寬鬆貨幣政策的支持。

道指曾經轉跌，目前報31,462點，升24點或0.08%；標指報3,915點，升5點或0.15%；納指報14,012點，升39點或0.29%。

聯儲局主席鮑威爾重申鴿派立場，稱需保持耐心寬鬆貨幣政策。他承認今年晚些時候的通貨膨脹率數據可能會比去年更高，但預計核心商品類別的價格不會出現大幅度或持續的上漲。

在投資者對企業財報反應平淡，FactSet分析師John Butters進行的一項分析顯示，標指成分公司第4財季的每股收益總和將增長約1.7%。不過這些盈利和營收都超預期的公司，並未因其業績增長得到回報，相反他們的股票表現平均落後市場約0.5%。

【22:30】美國新申領失業救濟人數持續減少，美股周四(11日)早段續靠穩，道指升100點，至31,537點，再創新高；標指升14點，至3,923點；以科技股為主的納指亦破頂，升84點，至14,056點。

召車App公司Uber去年蝕67.6億美元，較前一年的85億美元虧損收窄，主要是外賣業務增長和削減開支措施，抵銷核心的召車業務受疫情重創的影響，期內收入按年跌14%至111.3億美元。Uber股價早段跌1.5%至62.19美元。

電子產品零售商百思買最近幾季銷售急增，因電子產品和視像遊戲機等熱銷，但外電引述消息指，該公司本周通知其員工，計劃減少部分職位和工時，或意味該公司因應更多消費者改用網購而作出調整。百思買股價早段升0.3%至119.19美元。

Skippy花生醬生產商Hormel Foods同意以33.5億美元現金，收購美國食品公司卡夫亨氏旗下主要出售果仁的零食品牌Planters。與此同時，卡夫上季盈利0.8美元，勝預期，股價早段升2.3%至34.7美元；Hormel股價升0.1%至49.76美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)早前被散戶狂炒，股價由1月不足20美元暴升至最高逾300美元，之後顯著回落，早段報53.04美元，升3.6%。監管文件顯示，富達投資乘GME急升之際幾乎將相關持股清倉，持倉由去年12月底的930萬股，相當於13%股權，減至1月29日的僅僅87股，不再是GME最大股東，可以預期富達因此獲利甚豐。

美國上周首次申領失業救濟人數減少1.9萬人，至79.3萬人，但多過市場預期的75.7萬人；前周止持續申領人數減少14.5萬人，至454.5萬人，亦多過市場預期的449萬人。