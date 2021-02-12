東方日報B1：金牛招財　利是股來

今天是農曆新年大年初一，在此恭祝各位「牛年行大運」、身心康泰、投資得心應手！踏入牛年，股民都期望股市牛氣沖天，為疫下大為疲弱的經濟帶來生氣，推動市道盡快復甦。想洞悉投資先機，就要緊貼投資專家的精選利是股和投資心得，以至玄學家對香港整體財運的分析，先拔頭籌捕捉賺錢機會！

回顧過去4個牛年，港股的表現半升半跌。1973年及1997年，恒指分別跌了56%及32%，而1985年及2009年，恒指則分別上升20%及61%。到底今年開邊瓣？

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沈振盈：港股A股脫穎而出

訊匯證券行政總裁沈振盈預期，牛年投資環境會有較大波動，而憂慮主要是來自歐美市場，特別是美股有機會見頂步入熊市，相反A股和港股表現會較優勝。

他料內地股市在未來2至3年，會踏入大牛市，現在只是牛市的起點，主因內地經濟在疫後的復甦，以及經貿發展等將會勝過歐美國家，加上人民幣大趨勢上升，市場會把目光投放在A股身上。

港股夾在A股和美股之間，當A股上升，有利在港上市的中資股表現，然而當美股大冧，港股亦會出現震盪。他認為若港股上半年出現較深調整，投資者不用過分恐慌，反而應把握收集吸納時機，預期未來一年A股和港股將是全球資金的焦點。

利是股：港股及A股相關基金

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黃國英：新經濟股財源廣進

豐盛金融資產管理董事黃國英稱，市場資金氾濫，加上過去幾年好淡角力以好友佔優，令牛年股市較大機會續向好，暫時未見大方向逆轉，但當升幅過急時，也會有所調整。港股方面，他認為牛年仍會維持強勢，主要受港股通基金銷售強勁、內地資金繼續流入帶動。惟股份選擇方面，可集中在港上市的新經濟股，因這類股份在A股較稀缺。反而民生消費類股份估值已高，A股市場上亦有較多選擇。

美股去年以新經濟股一枝獨秀，在牛年他預期會出現板塊輪動，投資可平衡分散到不同板塊。例如市場炒作疫苗帶動經濟復甦，舊經濟股可作考慮。另外，美債孳息向上，除了有利傳統金融股，也反映市場的通脹預期，利好資源股。其他如半導體股、新能源股、受惠通脹可提價的品牌股亦看好。而疫情過後，預期將會有愈來愈多公司把工作地點遷往低稅率地區，一些與搬遷有關的建築材料和建造公司可以留意。

利是股：新經濟股、傳統金融股、資源股

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鄧聲興：恒指福星高照 衝33000

香港分析師協會主席鄧聲興指出，受惠北水持續流入，港股進入新一個大時代，恒生指數氣勢如虹，有望突破2018年的33,484點的高位。受惠國策支持，相信牛年可承接這強勢，成為10年難得一見的機遇。在牛年，料恒生指數支持位25,000點，上望33,000點。雙循環仍為內地經濟發展主軸，市場仍關注內需帶動及內循環概念股份。

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羅尚沛：基建水泥時來運轉

因牛辛勞工作，所以今年大家都不能偷懶，銀河證券業務發展董事羅尚沛指，難估計指數全年上落情況，但恒指走勢應呈慢牛階段，中間不斷反覆上落。

他建議大家採取分段策略，第一季過年後至兩會開始前，率先留意內需股，兩會一定會提及內外循環及刺激消費議題。另外不單止中國，全世界政府皆提高財政政策，譬如美國總統拜登上場後立刻提及財政政策，因而利好落後的基建股、水泥股及資源股有運行。

不過，他提醒股民小心貨幣政策相關股份，如金融股，假如貨幣政策消息減少，板塊便會缺乏話題。

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麥嘉嘉：北水湧港 招財進寶

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉認為，港股通北水資金持續流入香港，1月買入規模相當於2020年淨買入總額約四成。內地資金有望成今年港股重要的增量資金來源。保險資金、公募基金及銀行理財資金為內地增量資金的動力，港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與A股差異化發展的核心資產，均對內地資金具有較大吸引力。稀缺性股份，如互聯網及創新藥企亦受關注。她預計恒生指數年內波動範圍介乎26,500至33,500點。

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林嘉麒：落後股份吐氣揚眉

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時港股市場氣氛已回復昔日牛市情況，投資主題圍繞疫情減退後的全球經濟復甦，以及不同行業的企業盈利有估值修復機會。

他預期資金在牛年會逐個板塊輪流炒作，投資者大可留意當時較落後的板塊，博在有利好消息和資金流入帶動下，可錄較大潛在升幅。

美國方面，他指還看美國總統拜登提出的經濟刺激措施何時落實，以及疫苗接種的時間表，兩項因素將預示牛年美國經濟可否V形反彈，目前他對美國經濟審慎樂觀。至於中國去年整體經濟表現不俗，隨着疫情繼續受控，以及中美關係較大機會優於特朗普時代，今年內地經濟增長隨時較市場預期更佳，繼而帶動A股可看高一線。

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鄭勤龍：內需餐飲生意興隆

玄學金融家鄭勤龍指出，今年辛丑牛年是金牛年，象徵牛氣沖天，氣勢甚強，且帶有春天耕耘，秋天收成之景象。若將其意象應用於恒生指數上，便可引伸為大波幅，亦更有利於再創指數新高。故此預計牛年恒生指數的波幅大約會在26,500至35,500點之間的水平行走。

旺旺夏季豐收在望

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商品外匯投資貼士

潘梓生：白銀上望50美元 金價睇2400關

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生預料，今年商品市場的表現將會不俗，不過並非因為美元弱勢所致，主要是源於通脹危機逼近。

今年市場正在觀望疫苗推出如何影響經濟，惟他感覺情況仍未算樂觀，央行未有條件縮表，預期將會繼續擴表，貴金屬能作對沖用途。他解釋，10年前市場因貨幣寬鬆而熱炒白銀，令白銀一度漲至每安士50美元。

在眾多大宗商品當中，他尤其看好白銀前景，除了抵抗通脹外，白銀更是新能源設備不可或缺的原材料。

即使經濟復甦後，白銀亦可以作工業用途，需求會有所增長，因此白銀在經濟復甦前後仍處於不錯的位置。

他又認為，短期內24美元會有不錯支持，若果能夠升穿去年8月高位30美元，今年可望50美元。至於金價方面，每安士1,780美元有支持，年內可達2,300至2,400美元。

油價表現則較為遜色，皆因油價上升，美國油產量隨即增加，抵銷價格上升的刺激，加上油價已反映疫情過去的因素，向上調的空間不大，預料今年會在51至75美元橫行，短線阻力位在65美元。

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陳健豪：人民幣強勢 兌每美元望升至6.2

艾德證券期貨董事總經理陳健豪表示，牛年外匯市場的焦點是弱美元。美國總統拜登上台，政治不明朗因素消除，加上市場炒作經濟復甦，利好非美元貨幣投資氣氛。再者，低息環境持續，聯儲局繼續採取寬鬆貨幣政策，美國財政赤字勢擴大，加上貿易赤字未見改善，雙赤字將令美元受壓。

他指出，當美匯指數反彈上升到91.7至92.5水平，可以沽美元、買外幣。美匯調整時一旦跌穿88.2，目標看84至85水平。

他指人民幣和澳元是牛年兩隻值得留意的貨幣。內地成功控制疫情，有助中國經濟數據跑贏其他經濟體，配合人民幣相對其他主要貨幣的息差優勢，料可支撐其匯價。

大家可考慮在人民幣兌每美元在6.6、6.7水平分段吸納，牛年目標參考6.2至6.3水平。這水平是2018年中美關係轉趨緊張，美國對華開始實施關稅的起步點，亦是當年人民幣中期走勢由升轉跌的轉捩點。

至於去年走勢相對波動的澳元，他指牛年會受惠資金重返商品市場，以及憧憬全球經濟將踏入復甦初期，澳元兌美元要再跌破0.7機會相對小，投資者可考慮在0.73至0.74水平逐步吸納，首個目標看0.79至0.8。