全球缺「芯」！拜登政府承諾尋求方式解決晶片短缺

外媒報道，美國白宮官員周五(12日)表示，拜登政府正在努力解決導致汽車製造商和其他美國行業停產的全球半導體短缺問題。

該名官員指出，美國政府正在尋找供應鏈中的瓶頸，並與企業和貿易夥伴討論前進的道路。從長遠來看，政府正在尋找一種全面的戰略來避免半導體行業多年來面臨的瓶頸和其他問題。

稍早前，晶片公司英特爾、高通和AMD的行政總裁敦促總統喬支持美國本地生產，防止失去創新優勢。

半導體行業協會周四(11日)致信拜登，要求在經濟刺激方案中「以補貼及、或稅收減免形式為半導體製造提供大量激勵資金」。

信中強調，美國在晶片製造產業所佔佔有率已經從1990年的37%降至12%。英特爾行政總裁Bob Swan、高通行政總裁Steve Mollenkopf和AMD行政總裁Lisa Su及該協會董事會其他成員在信上聯合署名。信中寫道：「在包括人工智能、5G/6G和量子計算在內未來科技卓越性的競爭中，我們的科技領先地位岌岌可危。」

美國公司大多將晶片生產外包給台積電和南韓三星電子。隨着中美緊張關係加劇及中國大舉投資自有晶片產業，這已經成為一個國家安全問題。

該協會認為，其他國家實施的政府激勵措施使美國晶片製造處於不公平的劣勢。美國歷來避免對該行業採取稅收減免及其它重大扶持措施，但一些政客開始關注美國失去這方面技術技能的問題。

英特爾股價周四急升逾3%；高通和AMD則微跌約0.5%。