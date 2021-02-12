美股道指收市微跌7點　納指標指創新高

美國股市周四(11日)窄幅上落，道指最多曾跌193點，尾市跌幅收窄，收報31,430點，跌7點或0.02%；標指收報3,916點，升6點或0.17%；納指收報14,025點，升53點或0.38%。標指和納指均創收市新高。

個股方面，召車App公司Uber去年蝕67.6億美元，較前一年的85億美元虧損收窄，主要是外賣業務增長和削減開支措施，抵銷核心的召車業務受疫情重創的影響，期內收入按年跌14%至111.3億美元。Uber股價早段跌1.5%至62.19美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)早前被散戶狂炒，股價由1月不足20美元暴升至最高逾300美元，之後顯著回落，周四收報51.1美元，跌0.2%。監管文件顯示，富達投資乘GME急升之際幾乎將相關持股清倉，持倉由去年12月底的930萬股，相當於13%股權，減至1月29日的僅僅87股，不再是GME最大股東，可以預期富達因此獲利甚豐。

聯儲局主席鮑威爾重申鴿派立場，稱需保持耐心寬鬆貨幣政策。他承認今年晚些時候的通貨膨脹率數據可能會比去年更高，但預計核心商品類別的價格不會出現大幅度或持續的上漲。

在投資者對企業財報反應平淡，FactSet分析師John Butters進行的一項分析顯示，標指成分公司第4財季的每股收益總和將增長約1.7%。不過這些盈利和營收都超預期的公司，並未因其業績增長得到回報，相反他們的股票表現平均落後市場約0.5%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.9萬人，至79.3萬人，但多過市場預期的75.7萬人；前周止持續申領人數減少14.5萬人，至454.5萬人，亦多過市場預期的449萬人。