致富專家　教你破譯基金密碼

一般人接觸基金，很多時都從它的名稱入手，可是基金的名稱，往往包含一些「密碼」，例如A、AT、E、X、M、Q、MDis，令人摸不着頭腦，而且這些密碼，往往又代表特別的資訊，內容可以涉及分派、收費的形式等，基金投資者不可不知！

致富財富管理部總經理張德明表示，透過多接觸，掌握一些基本知識，可以初步解開這些代號的基本意思。

以下用一個不真實存在的基金名「新年旺世界能源基金 - A 美元」作為例子，這個名稱可分兩個部分去理解。

第一部分就是非代號的文字，開首的「新年旺」就是基金公司的名稱；「世界能源基金」就是基金的名稱主題，望文生義就知道該基金的投資範圍；而「美元」則指這基金單位的交易貨幣是美元。

另一部分就是代號，這裏涉及基金的類型或收費方式。張德明強調，每間基金公司都有自己一套定義的代號，一般在基金說明書內或銷售文件內會有解說。如涉及基金類型，很多時A代表「累計」或「累積」型基金，這類基金若有派息，不會向基金單位持有人作出分派，而是將利息收入繼續作投資。此外亦有個別基金公司會以T或X或其他字母代表。

相對累積型，另一類就是分派型基金，最常見的代號中有「M」、「Q」，即分別代表每月、每季分派一次。另外亦會有基金公司用「R/D」、「T月配」、「MDis」等來代表分派型基金，變化頗多。

此外，如代號是涉及收費，有「A」字的代號一般代表「前收型」，即投資者在認購基金時，需要先付費用（Front End Fee)，亦即認購費（Subscription Fee）。既然有「前收型」，就一定有「後收型」，即投資者贖回基金時，需要收一個贖回費，代號可以是「EA」、「ED」、「T」、「U」等。

至於基金應選累積或分派型？應選前收或後收型？我們留待日後再詳細解說。