金牛年發大財！投資專家大派股匯利是　快睇片…

今天是農曆新年大年初一，在此恭祝各位「牛年行大運」、身心康泰、投資得心應手！踏入牛年，股民都期望股市牛氣沖天，為疫下大疲弱的經濟帶來生氣，推動經濟盡快復甦。想洞悉投資先機，就要緊貼投資界人士的精選利是股和投資心得，以至玄學家對香港整體財運的分析，先拔頭籌捕捉賺錢機會！

回顧過去四個牛年，港股的表現半升半跌。1973年及1997年，恒指分別跌了56%及32%，而1985及2009年，恒指則分別上升20%及61%。到底今年開邊瓣？

● 沈振盈：港股及A股較歐美股市優勝

訊匯證券行政總裁沈振盈預期，牛年投資環境會有較大反覆，而憂慮主要是來自歐美市場，特別是美股有機會見頂步入熊市，相反A股和港股表現會較優勝。

他料內地股市在未來2至3年，會踏入大牛市，現在只是牛市的起點，主因內地經濟在疫後的復甦，以及經貿發展等將會勝過歐美國家，加上人民幣大趨勢上升，市場會把目光投放在A股身上。

港股夾在A股和美股之間。當A股上升，有利在港上市的中資股表現，然而當美股大冧，港股亦會出現震盪。他認為若港股上半年出現較深調整，投資者不用過分恐慌，反而應把握收集吸納時機，預期未來1年A股和港股將是全球資金的焦點。

● 鄭勤龍：金牛年恒指上望35500點

玄學金融家鄭勤龍指出，今年辛丑牛年是金牛年，象徵牛氣沖天，氣勢甚強，且帶有春天耕耘，秋天收成之景象。若將其意象應用於恒生指數上，便可引伸為大波幅，亦更有利於再創指數新高。故此預計牛年恒生指數的波幅大約會在26,500點至35,500點之間的水平行走。

● 林嘉麒：內地A股可看高一線/京東牛年目標見400元

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時港股市場氣氛已回復昔日牛市情況，投資主題圍繞疫情減退後的全球經濟復甦，以及不同行業的企業盈利有估值修復機會。

他預期資金在牛年會逐個板塊輪流炒作，投資者大可留意當時較落後的板塊，博在有利好消息和資金流入帶動下，可錄較大潛在升幅。

美國方面，他指還需看美國總統拜登提出的經濟刺激措施何時落實，以及疫苗接種的時間表，兩項因素將預示牛年美國經濟可否V形反彈，目前他對美國經濟審慎樂觀。至於中國去年整體經濟表現不俗，隨着疫情繼續受控，以及中美關係較大概率優於特朗普時代，今年內地經濟增長隨時較市場預期更佳，繼而帶動A股可看高一線。

● 陳健豪：美元或見84至84區域/人民幣澳元最牛

艾德證券期貨董事總經理陳健豪表示，牛年外匯市場的焦點是弱美元。美國總統拜登上台，政治不明朗因素消除，加上市場炒作經濟復甦，利好非美元貨幣投資氣氛。再者，低息環境持續，聯儲局繼續採取寬鬆貨幣政策，美國財政赤字勢擴大，加上貿易赤字未見改善，雙赤字將令美元受壓。

他指當美匯指數反彈上91.7至92.5水平，可以沽美元、買外幣。美匯調整時一旦跌穿88.2，目標看84至85水平。

他指人民幣和澳元是牛年兩隻值得留意的貨幣。內地成功控制疫情，有助中國經濟數據跑贏其他經濟體，配合人民幣相對其他主要貨幣的息差優勢，料可支撐其匯價。大家可考慮在美元兌人民幣處6.6、6.7水平分段吸納，牛年目標參考6.2至6.3水平。這水平是2018年中美關係轉趨緊張，美國對華開始實施關稅的起步點，亦是當年人民幣中期走勢由升轉跌的轉捩點。

至於去年走勢相對波動的澳元，他指牛年會受惠資金重返商品市場，及憧憬全球經濟將踏入復甦初期，澳元兌美元要再跌破0.7機會相對小，投資者可考慮在0.73至0.74水平逐步吸納，首個目標看0.79至0.8。

資料參考：

過去4次港股牛年表現：

牛年/恒指變動(點)/變幅(%)

2009年1月26日至2010年2月13日/+7,690/+61

1997年2月7日至1998年1月27日/-4,408/-32

1985年2月20日至1986年2月8日/+298/+20

1973年2月3日至74年1月22日/-624/-56