麥嘉嘉料牛年恒指波幅7000點 留意呢兩隻個股…
2021年02月12日 08:50
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申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，港股通北水資金持續流入香港，一月份買入規模，相當於2020年淨買入總額約4成。內地資金有望成爲2021年港股重要的增量資金來源。保險資金+公募基金+銀行理財資金，為內地增量資金的「三駕馬車」，港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與A股差異化發展的核心資產均對內地資金具有較大吸引力。稀缺性股份，如互聯網及創新藥企，亦受關注。她預計恒生指數年內波動範圍介乎26,500至33,500點。
個股方面藥明生物(02269)為開放式生物藥技術平台公司，為生物藥的發現、開發及生產提供端到端解決方案。管理層闡述「藥物分子」新戰略，在轉移項目領域上提高相關市場份額，有望成為未來增長引擎，亦令來自新冠病毒項目貢獻較預期為高。該公司上調2021年純利增長指引至按年由40%上升至50%。股價方面，作為參考，阻力位在148元，支持位在100元。
另一家可留意的是金蝶國際(00268)。市場已大致反映金蝶去年虧損及雲業務收入疲弱等負面因素，而金蝶雲業務未來3年將針對企業服務，隨着客戶使用量增加，預期金蝶雲會保持增長，以達至更高收入，同時SaaS模式有助公司增加自由現金流和利潤表現，年內公司研發開支會較溫和，經營利潤和盈利能力有望改善。股價方面，阻力位在42元，支持位在34元。