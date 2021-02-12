麥嘉嘉料牛年恒指波幅7000點　留意呢兩隻個股…

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，港股通北水資金持續流入香港，一月份買入規模，相當於2020年淨買入總額約4成。內地資金有望成爲2021年港股重要的增量資金來源。保險資金+公募基金+銀行理財資金，為內地增量資金的「三駕馬車」，港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與A股差異化發展的核心資產均對內地資金具有較大吸引力。稀缺性股份，如互聯網及創新藥企，亦受關注。她預計恒生指數年內波動範圍介乎26,500至33,500點。