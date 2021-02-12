【數碼商機】邵志堯：電子利是須花心思…

小時候最期待的節日莫過於農曆新年，因為有利是可以收取，在待至元宵後拆利是，購買心儀以久的模型玩具，往日實實在在的利是，今時今日在疫情之下可能要由網絡發送，改變上百年的習慣。

內地過往由於營商環境不好，由國營改革為私營，很多配套跟不上，由於沒有既得利益者設阻礙，令下海營商者不得不想辦法創新，是一個跳躍式的改變。而香港過往營商制度實在太成功，太多既得利益者㑹千方百計阻撓改進，柯達菲林便是一個最佳例子，它原來是最先發明數碼相片技術的公司，但是這個技術一旦成功，便會摧毀自己一手打下的菲林江山，公司內反對的人很多，後來被其他公司超越，這也許是香港這幾年營商落後於內地的寫照。

疫情之下不得不求變，電子利是(e利是)可能由今年開始慢慢普及，成為未來的潮流，內地的電子紅包已流行了幾年，查實首次出現電子紅包，是2004年由長沙一家銀行為中秋及國慶兩個節日推出的新業務，但因為走得太前，智能手機和4G網絡還未普及，未為當地人受落，更批評電子紅包欠缺溫情，令人感覺冷冰冰沒有人情味。

要等到十年之後各樣硬件配套成熟之後，2014年推出搶紅包功能，一夜爆紅，吸引800萬用戶，累計逾4,000萬個紅包。春晚在內地是一個收視和商家競投十分希望和他們合作的節目，商家願意投放巨大資源進去，2015年微信與春晚推出「搖紅包」互動活動，支付寶則推出「口令紅包」玩法。2016年輪到支付寶和春晚合作推出「咻一咻」及「集福卡」功能。2018年淘寶和春晚合作，狂撒10億元人民幣紅包。2019年百度和春晚合作並加入「視訊紅包」玩法。2020年快手和春晚合作，發放10億元紅包，今年抖音接手在春晚推出歷史上最多12億元紅包。

今年香港的虚擬銀行虎視眈眈電子利是市場。電子利是主要用轉數易的技術，但需要加一些心思設計，擺脱純是過數轉帳的感覺，還原節日的氛圍。

江西財經大學客座教授 邵志堯