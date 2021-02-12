鄧聲興：金牛年恒指目標可見呢個位…
2021年02月12日 11:06
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受惠北水持續流入，香港進入新一個大時代，恒生指數氣勢如虹，有望突破2018年的33,484點的高位。受惠國策支持，相信來年可承接這強勢，成為10年難得一見的機遇。在牛年，料恒生指數支持位25,000點，上望33,000點。雙循環仍為內地經濟發展主軸，市場仍關注內需帶動及內循環概念股份。
至於金牛年的利是股，李寧(02331)可受惠於行業強勁復甦，主因疫情後消費者健康意識增強及品牌加快渠道轉變。集團完成庫存清理、在市場需求重新加速及市佔率增長之下，復甦動力強勁。在市場關注下，資金會持續流入體育用品板塊，相信並非短期炒作，故料相關股份估值仍有望提升。集團在疫情下仍能保持利潤擴張，預期公司去年核心利潤率達10.5%，相對於2019年為9.1%有所增加，相信2021年結構性增長可持續。目標價65港元，止蝕價44元。
另一隻利是股是呷哺呷哺(00520)。該股旗下高端火鍋品牌「湊湊火鍋」增長加快，預測2020年每股盈利提升至2元人民幣。呷哺品牌同店銷售增長恢復到疫情前水平的90%以上，而湊湊火鍋同店銷售在11月恢復到100%以上，在行業龍頭中復甦速度屬最快。集團在2020年採取了相對保守的擴張策略，重點放在網絡優化、營運調整及品牌建設上，來年擴張將會加快，呷哺呷哺和湊湊火鍋將會開設更多分店。集團的餐飲業務復甦速度迅速，相信集團未來銷售能持續增長，提升整體盈利。目標價為35元，止蝕價20元。
香港分析師協會主席鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)