鄧聲興：金牛年恒指目標可見呢個位…

受惠北水持續流入，香港進入新一個大時代，恒生指數氣勢如虹，有望突破2018年的33,484點的高位。受惠國策支持，相信來年可承接這強勢，成為10年難得一見的機遇。在牛年，料恒生指數支持位25,000點，上望33,000點。雙循環仍為內地經濟發展主軸，市場仍關注內需帶動及內循環概念股份。

香港分析師協會主席鄧聲興(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)