恒地大年初一連沽8伙　元朗尚悦．嶺佔5宗

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，大年初一集團優質項目連錄成交，截至下午4時售出8伙。

當中元朗尚悦．嶺佔5宗，售價最高為2座28樓A單位，實用面積379方呎，連294方呎天台，成交價753.35萬元，呎價19,877元。而最高呎價個案為1座1樓K連平台單位，實用面積174方呎，平台面積131方呎，成交價386.84萬元，呎價22,232元。

同系北角君譽峰亦錄3宗成交，包括10樓B單位，實用面積288方呎，以723.456萬元沽出，呎價25,120元。

此外，集團旗下部分樓盤推新春置業優惠，即日起至2月28日期間，購買尚悦‧嶺、君譽峰、北角尚譽、西營盤翰林峰、鰂魚涌君豪峰、香港仔南津‧迎岸、紅磡啟岸或長沙灣家壹住宅單位，將可按單位面積大小獲贈13,800及23,800元大利是。

另外，位於尖沙咀美麗華廣場一期5樓的展銷中心，於新春期間舉行「恒基金牛迎新春」活動，設有一系列賀歲遊戲、傳統藝術工作坊、財神大派賀歲利是，更有堪輿大師駐場分析流年運程，現場人流不絕，客人參觀心儀項目之餘，享受豐富的新春節目。