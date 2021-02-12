全球缺芯！歐盟傳招手台積電　建2納米晶圓廠

全球半導體供應緊張，歐盟不甘坐以待斃！外國媒體報道，為避免在關鍵技術仰賴美國和亞洲，歐盟考慮在歐洲設先進晶圓工廠，法國財政部官員透露，台積電及三星電子可能會參與計劃，但目前並未做出任何決定。

台積電發言人，當談到晶圓廠地點的選擇時，集團需要考慮許多因素，包括客戶的需求，台積電並未排除任何可能，但目前沒有任何確切的計劃。

消息透露，歐盟正研究於當地在地設立可生產小於10納米的半導體製程的晶圓廠，最終希望能縮小至2納米，此舉是為了降低對台灣等國的晶片生產依賴。

事實上，歐洲不乏半導體企業，不過過去20年其大幅削減了晶片製造，晶片設計商如恩智浦和英飛凌傾向將大部分的生產委外給台積電和其他晶圓廠生產。

然而目前全球半導體缺貨，去年底當汽車製造商需要擴大下單，卻難以獲取產能，因為需求都已被分配給智慧手機等其他行業，這導致歐洲大車廠如福士汽車被迫減產數以萬計的汽車，戴姆勒表示已盡可能降低產業供應瓶頸的影響至最小。

歐洲18國去年底共同簽署聲明，將在未來2至3年投入1,450億歐元(約1.36萬億港元)至半導體產業，強化歐洲半導體科技，共同合作促進歐洲技術及先進製造能力。