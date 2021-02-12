交友程式Bumble首掛升逾6成　專注女性用戶

專注女性市場的交友程式Bumble，周四（11日）於納斯達克交易所掛牌，股價大漲63.5%，收報70.31美元；市值達76.9億美元（600億港元）。公司旨在減少女用戶在使用交友程式時受到的騷擾，並鼓勵女性掌握對話主導權，及推動性別平等。

與其他約會交友程式的最大不同之處，在於Bumble由女用戶主導。進行配對時，要先由女用戶主動發訊息，男用戶在最初只能被動接收訊息，並且須在24小時內回應，否則被視為配對失敗。另外，Bumble亦提供了多元性別選項，兼顧不同性傾向用戶的需求。

截至2020年9月底止三季，公司收入為3.76億美元，按年升3.8%；付費用戶數為110萬。Bumble股價盤前升2%，報71.7美元。

創辦人兼行政總裁Whitney Wolfe Herd接受外媒訪問時分享了其成功之道。她表示，最重要的就是「找個地方，然後開始」不要擔心失敗，因為「唯一的失敗就是不去嘗試」。

值得注意的是，Bumble與另一交友軟件巨頭——Tinder的母公司Match Group關係複雜，Herd本身也是Tinder的聯合創辦人。兩家公司曾因收購戰、專利權爭議等起糾紛。