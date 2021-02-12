樓價UPDATES︰匯璽年初一錄首宗租賃成交

租務市場交投穩定，西南九龍匯璽年初一即錄牛年首宗租賃個案，一個開放式單位以月租13,500元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤康和花園低層A室，實用面積308方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價19,481元。原業主於1995年以217.9萬元買入單位，持貨長達26年，帳面獲利382.1萬元，單位升值1.75倍。

－－－－－－

九龍區

●西南九龍匯璽錄牛年首宗租賃成交，代理指出，屋苑2B座中層H室，實用面積267方呎，開放式間隔，以每月租金13,500元租出，呎租50.6元。原業主於2017年4月以557.93萬元一手入市，以此計算，租金回報率約2.9厘。

●牛頭角得寶花園本月暫錄約5宗成交，屋苑H座高層6室，實用面積282方呎，一房間隔，外區長線投資客，議價4日即以498萬元承接，實用呎價17,660元。

●茶果嶺麗港城本月暫錄8宗交投，平均實用呎價輕微上升至14,525元，屋苑28座高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，望開揚園景，議價後以790萬元易手，實用呎價15,134元。

●將軍澳蔚藍灣畔3座低層D室，實用面積566方呎，三房間隔，原叫價968萬元放盤，減價22萬元或約2.3%，以946萬元沽出，實用呎價16,714元。買家是換樓客，家庭即將有小朋友出世，睇兩次樓即拍板入市。

－－－－－－

新界區

●元朗尚悅‧嶺去年12月收樓入伙，至今累錄約45宗租務成交，平均實用租約38元。屋苑1座中層K室，實用面積195方呎，開放式間隔，每月叫租8,500元，業主早前見農曆新年將至，減租700元後，以7,800元租出單位，實用呎租40元。

●青衣藍澄灣3座低層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，望開揚山景，獲買家以625萬元承接，實用呎價12,807元。原業主於2011年2月以約278.8萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約346.2萬元，升值約1.2倍。

●天水圍居屋天頌苑J座高層1室，實用面積650方呎，三房間隔，減價12萬元，未補價第二市場成交價428萬元，實用呎價6,585元，屬市價。