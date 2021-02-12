道指早段跌7點　迪士尼業績後漲逾1%

美股周五(12日)早段整固，道指續跌7點，報31,422點，而標指及以科技股為主的納指，均從收市紀錄高位回落6點及56點，至3,909點及13,969點。

近期美股炒風熾熱，據外電統計顯示，過去20日平均每日成交量達158億股，稍低於去年3月25日疫後市場恐慌高峰時161億股的至少10年高位。Pepperstone研究主管Chris Weston指出，市場出現很多瘋狂投機的迹象，這部分由於散戶參與爆升造成。

不過，Kleinwort Hambros投資總監Fahad Kamal指出，市場仍受疫苗的樂觀情情帶動，但對他來說，第四季業績表現是更大的因素，稱雖然市場現時估值高企，盈利前景看俏對股市帶來支持。

個股方面，儘管疫情對業務的打擊仍未結束，但迪士尼仍意外地扭轉連續兩季虧損，加上近年發展重心視頻串流平台Disney+上季用戶數目大增逾2,100萬，消息刺激迪士尼股價早段漲1.33%至192.24美元。

旅遊網站Expedia上季每股虧損2.64美元，多過市場預期的1.97美元，收入亦遜預期，反映疫情反彈及封鎖措施的影響。Expedia股價早段跌0.95%至148.48美元。

此外，專注女性市場的約會交友程式Bumble周四於納斯達克交易所掛牌，股價首掛即大漲63.5%，周五早段升6.68%，至75.01美元。