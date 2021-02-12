致富智庫：跨出舒適圈　改寫「錢」途

面對疫情，或許一下子打亂了原本的夢想。不過，換轉角度想，疫情亦可以是轉變人生的契機。誠然，誰沒想過改變命運？但人就是有惰性，不自覺總想留在「安舒區」，輕輕鬆鬆度過就是了，這樣並沒有錯，但卻限制了自我提升的力度。不妨趁新一年重新出發！

【自我提升做齊14件事】

有心理學家指出，如果決心要改變一生，最好的方法就是每日或每周做一樣自己略為不習慣的事，務求與「安舒」生活有些微差別，這樣日積月累下去，就能改變人生。以下3個階段14件事，有難有易，排名由淺入深，最好每樣都要一試。

初階

1.凡事問

人最大的障礙是被「以為」所束縛，又或是一些「約定俗成」的答案影響了「打爛沙盆問到篤」的決心。嘗試打破這缺口，以另一個角度思考問題，日子有功，便能突破常規。唔信？可以查一查傑出華人何大一是怎樣成為醫治愛滋病權威。

2. 保持誠實

「忠忠直直，終須乞食？」錯！誠實才是成功要訣。說話做事有否用心，是能看得出的，做人也是一樣，「面具」最終會被識破。

3.靜坐冥想

城市人工作繁重，必須懂得放鬆，這對認知能力、情緒智商、個人自律均有全面幫助。其中一個減壓方法便是靜坐冥想。記得找個寧靜地方，嘗試夜半或晨早靜觀自己，定會有另一番體會。

4.嘗試早起

既然要靜坐冥想，不妨順道試試早起床。別看輕早起的力量，清晨絕對是學習及工作的絕佳時機，因寧靜總會帶來驚喜。試試找一天早上5時起床閱讀或工作，就會知道箇中玄機。

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進階

5.敢說敢做

首4點其實不難，做到之後就要求突破。其實每個人也想有突破，奈何困於「怕被拒絕、怕失敗」，結果限制了自己的創意，一定要突破心理障礙，放膽講、放膽做。

6.控制開支

「先使未來錢」是成功的絆腳石，很多人因債項而被迫做不喜歡的事。嘗試別依賴信用卡，要控制開支，花錢前三思，並以全現金支付，這可令你在財務上有驚喜，找到真正理財要訣。

7.義工體驗

做義工，對你來說可能成本很高，尤其在職場打滾多年，搵錢養家至上。但要明白，人生到了某階段，就開始要對社會有承擔、有貢獻。有機會的話，嘗試在不同人生階段做義工，感受會不同。

8.食得健康

健康從來都是財富火車頭，有錢都要有命享，必須知道自己每日是否「食得健康」，記得遠離垃圾食物。

9.吃得有營

遠離垃圾食物後，便要注意之後吃甚麼，如能負擔，可多留意有機食物。這可能令你在食方面用多一點錢，但總好過患大病要負擔沉重醫藥費。

10.練習演講

照顧好身體後，要成功必須善於面向公眾，即使現時未必有機會公開演講，但也須盡辦法練習在陌生人面前不會緊張。經常失言的人難帶領群眾，難成出色領袖。怎樣練習？初時可以是每日閉門逼自己「自言自語」講半小時，日子有功，就能無所不談。

11.學習破冰

閉門練習後，就要實踐。要建立自信，不是空談就有，其中一個捷徑就是找陌生人談話，當有日你面對每個人都能破冰，便無堅不摧。

12.戒玩手機

你對手機有幾重視？現時WhatsApp、微信、Line等大行其道，很容易會陷於「自閉」，影響生產力、創造力、實現目標的能力。別忘記，人際技巧很重要，盡量用打電話的方式交談。

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高階

13.特定時間做好一事

以上12點，若覺已能做到，是時候提升難度。想要成功，必須強迫自己，因成功沒有捷徑，必須具有策略、戰術、不能貪圖安逸。逼自己改進的最好辦法就是在特定時間內做好一件事，毋須特別在意是哪件事，最重要是能逼自己做好，只要成功一次，之後就會有無限次。

14.完成不可能的目標

最後是最不舒服的事。因為每個人也想自己每日過得舒服、無憂無慮，但是如果你矢志要出類拔萃，一定要試試完成一個很難達到的目標，例如創業！不要擔心成與敗，只要肯投入，經驗是用錢也買不到的，這樣人生才是無憾！

以上14件事，由淺入深，知易行難。謹記，想改變一生，必須付出，疫情或許真的是契機！

【把握創業機會 改變一生】

有研究指出，無論你貧或富，每個人一生總擁有7次能改變命運的機會，大約每隔7年一次，大概從22歲以後開始出現，經過50年，但到75歲以後就不會再有甚麼機會了。

研究又指出，每個人的第一次重大機會是在22至25歲之間，但因為太年輕，往往錯過了。第二次機會要等到29至32歲，若把握這次機會，就能確立自己的事業；若再錯過，又要再等7年。因此，這次機會很重要。

究竟要怎樣才能把握到改變一生的機會呢？據研究得出，必須要做到以下5點：

1.趁後生放膽博

研究指出，很多人在30出頭已覺得自己老，於是行「保守路線」，這就大錯特錯！相反，正因有了20多歲的經歷，接近30歲時收入及儲蓄有了基礎，更要放膽博一博。須知道你距離退休仍遠，「後生唔博幾時博？」不要太懼怕風險，若遇到很好的投資項目及創業機會，一定要「玩鋪勁」。

2.認清稅務原則

30多歲的你一定要博！不過，這不是胡亂投機，而是要盡量將自己變得多元化，吸收多方面知識。若想創業或投資，尤其要認清稅務原則，以免墮入陷阱，例如現時香港政府對第二個單位徵15%印花稅，就要衡量是否仍可炒樓；除了股市樓市，有沒有其他投資項目，分散風險？

3.保留充足銀彈

既然要把握「改變一生」的機會，當然要留有足夠的「銀彈」，否則機會來臨時可能眼白白錯過。人人都愛享受人生，但對於臨近30歲的人而言，若有決心想改寫一生，就要作出少許犧牲，想發達可能要犧牲私人時間。

4.注意健康 買醫保

很多人以為年輕可「折磨」身體，但其實健康是財富火車頭，倘身體出現大問題，機會來了也不能把握。同時，不要指望政府的醫療服務幫到你，需要未雨綢繆，不妨留意值得信賴的保險計劃。

5.切勿懼怕「意外」

既然要博，當然會遇到不可預計的事，就算做足健康保險、量入為出、多元化管理風險，也會有「意外」發生，尤其是自己認識不足的範疇。很多人就是因害怕「意外」而錯過改變一生的機會，例如一些創業機會、新工種等。

歷史告訴你，不要怕、不要屈服，因所有大人物也是這樣，初時做一些普遍人也不看好的事。他們所以成功，是不畏懼不熟悉的事，反而會因機遇學習。不妨斟酌這番話：「當別人不理解的時候，他理解自己在做甚麼；當別人明白了，他富有了；當別人理解了，他成功了。」

【全球僅1%人懂的發達秘方】

很多人想為早些退休印印腳而奮鬥，或者希望中「六合彩」發橫財夢，實現立即享受生活的夢想！不過，須知道成功從來沒有捷徑，如果「基本功」打得不好，突然天降橫財也是枉然。以下是綜合各媒體寫下的「發達秘方」，傳說僅1%人能真正看透，大家不妨參考一下，或許對你的致富夢想帶來啟發：

以下有兩個選擇，你會揀選哪一個？

一．恭喜你！你中了億元六合彩，一次過給你一億元了！

二．你加入了一個組織，今天先給你一元，接下來連續30天，每天都給你前一天兩倍的錢！

答案：

相信很多人會選「一」，大拿拿一億元，當然是先取為上！不過，原來選「二」的結果總數是21.47億元。

對，很多人也期望一夜暴富，最好中「六合彩」頭獎，翌日立即辭工！不過，真正的致富之道是哪怕「一元」起步，只要每天努力多一點，最後總會有意想不到的奇迹。

【月入宜分5份】

一．生活費

二．用來交值得結交的朋友，若能堅持一年，「朋友圈」就會為你產生價值

三．給父母、愛人送一份禮物

四．投資自己，每個月買一本好書讀或上課

五．用來投資，例如月供有價值的股票或供樓

或許很多人說，光是生活費已佔了超過一半，怎分5份？其餘4項也盡量做到一些吧！

【心態成就未來】

舉個例子：現在你是建築工人，有人問你正在做甚麼？你煩躁地說：「砌緊牆，見唔到咩？」可惜，10年後你仍在砌牆。如果你笑着說：「我們正在學習起樓。」10年後，你成為了工程師。

若果你此刻充滿理想地說：「我們正在學習建造新城市。」10年後，你成為了老闆！

人生的起點可以是相同，但終點絕對可以不一樣！以上例子都很膚淺嗎？事實上很多人回望10年前的自己，都會有後悔地方！怎樣才不後悔？那就一定要調整心態！夢想大一點、性格樂觀一點吧！

【勇於投資好項目】

有一個月薪一萬元的人，你作為老闆，只給他9,000元，就為了省下一千元，結果有更好的機會，這人就走了。相反，如果你爽手地給他月薪1.5萬元，他立即拿出兩倍的能耐為你「賣命」。

很多人一生中總有改變命運的機會，但是機會來臨的時候，總是畏首畏尾。世上總沒有不勞而獲，但總要放膽一試。就算真的受了挫敗，得到的經驗是無價的，總會為你下一次成功而鋪路。

不論任何年齡，多多留意身邊的機遇吧！